Эти 4 способа помогут вам быстро зарядить телефон перед выключением света
Из-за постоянных ракетных обстрелов оккупантов введено почасовое отключение электроэнергии. Однако благодаря гаджетам украинцы узнают актуальную информацию о ситуации в стране, а также воздушные тревоги. Поэтому важно, чтобы батареи всегда были заряжены.
Как быстро зарядить телефон перед отключением света - читайте ниже.
Обычно телефон разряжается в самый неожиданный момент. Ускорить подзарядку телефона помогут несколько простых способов.
Как быстро зарядить телефон
Заряжай от розетки
В частности, если есть выбор заряжать телефон от USB-кабеля или розетки, всегда выбирай второй. Это связано с количеством тока, который может получать телефон.
Также важно использовать тот кабель, который был в комплекте с телефоном или, по крайней мере, является его надежной заменой. Тогда телефон максимально быстро зарядится.
Закрой все приложения
Мало кто знает, но приложения, работающие в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют процесс зарядки батареи. Поэтому лучше их выключить и тогда телефон будет заряжаться быстрее.
Включите режим "в самолете"
Такой режим поможет ограничить количество энергии, которую тратит телефон. Это происходит благодаря отключению всех беспроводных подключений: Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth, GPS и радиочастотной связи ближнего действия (NFC).
Выключи телефон
Можно полностью выключить телефон на время зарядки. Это наиболее эффективный способ ускорить зарядку.
Раньше мы сообщали, как можно подзарядить смартфон без электричества.
Также мы писали, какими мессенджерами можно пользоваться без интернета.