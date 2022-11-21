Эти 4 способа помогут вам быстро зарядить телефон перед выключением света

Из-за постоянных ракетных обстрелов оккупантов введено почасовое отключение электроэнергии. Однако благодаря гаджетам украинцы узнают актуальную информацию о ситуации в стране, а также воздушные тревоги. Поэтому важно, чтобы батареи всегда были заряжены.

Как быстро зарядить телефон перед отключением света - читайте ниже .

Обычно телефон разряжается в самый неожиданный момент. Ускорить подзарядку телефона помогут несколько простых способов.

Как быстро зарядить телефон

Заряжай от розетки

В частности, если есть выбор заряжать телефон от USB-кабеля или розетки, всегда выбирай второй. Это связано с количеством тока, который может получать телефон.

Также важно использовать тот кабель, который был в комплекте с телефоном или, по крайней мере, является его надежной заменой. Тогда телефон максимально быстро зарядится.

Закрой все приложения

Мало кто знает, но приложения, работающие в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона и замедляют процесс зарядки батареи. Поэтому лучше их выключить и тогда телефон будет заряжаться быстрее.

Включите режим "в самолете"

Такой режим поможет ограничить количество энергии, которую тратит телефон. Это происходит благодаря отключению всех беспроводных подключений: Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth, GPS и радиочастотной связи ближнего действия (NFC).

Выключи телефон

Можно полностью выключить телефон на время зарядки. Это наиболее эффективный способ ускорить зарядку.