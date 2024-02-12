Ці 3 способи використання телефону "включають стрес" і шкодять здоров'ю

Нічне прокручування

Фахівець розповіла, як постійне використання мобільного телефону може негативно вплинути на психічне здоров'я через явище, відоме як "мозок попкорну". Це відбувається, коли користувач намагається відключитися від безперервного потоку онлайн-інформації.

Вона стверджує, що наше бажання прокручувати сторінки на телефоні – це "первинне спонукання" шукати небезпеку, яка виникає через почуття стресу.

"Останнім часом було багато поганих новин, насправді таке відчуття, що погані новини нападають одна за одною, чи то кліматична катастрофа чи конфлікт у певній частині світу, чи щось у цьому роді завжди відбувається зараз. Інформаційний потік швидкий та безпрецедентний, тому ми постійно переглядаємо та скануємо інформацію щодо небезпеки", - пояснила експерт.

"Коли ми всі були печерними людьми, був нічний сторож. Ця людина сиділа біля вогнища, поки плем'я спало, і ця людина шукала небезпеку, щоб забезпечити безпеку племені. У наш час ми всі перетворилися на нічного сторожа і постійно прокручуємо сторінку, коли відчуваємо почуття стресу, тому що це наше основне спонукання. Так наша мигдалина (частини мозку, відповідальні за обробку емоційних стимулів) відчуває почуття безпеки, тому що ми шукаємо небезпеку. Але ми більше не належимо до племені, ми більше не печерні люди. Так що нам робити? Ми прокручуємо сторінки - саме так ми шукаємо небезпеку, особливо коли відчуваємо стрес", - додала доктор Неруркар.

Часто перевіряєте свій телефон

Лікар Неруркар закликала людей перестати перевіряти свої телефони відразу після пробудження, оскільки це призводить до посилення стресу та залежності від мобільних телефонів, що ще більше посилює стрес.

"Більшість із нас перевіряють свої телефони 2600 разів на день, це статистика... Коли ви прокидаєтеся, ще до того, як ваше друге око відкривається, ви прокручуєте сторінку. Дослідження показують, що 62 відсотки людей перевіряють свої телефони протягом 15 хвилин після пробудження та близько 50 відсотків перевіряють їх посеред ночі", - сказала вона.

Експерт рекомендує обмежити використання телефону 20 хвилин на день і "при необхідності встановити таймер для спілкування та споживання".

Споживання травматичного контенту

Лікар сказала, що споживання травмуючого контенту в соціальних мережах може призвести до емоційного стресу, посттравматичного стресу та непрямої травми, особливо для тих, хто працює в журналістиці.

"Графічні зображення та відео на вашому телефоні можуть збільшити ризик посттравматичного стресового розладу та станів психічного здоров'я, оскільки вони викликають реакцію "бий або біжи" і можуть призвести до непрямої травми", - каже доктор Неруркар.

Дослідження показують, що ризик посттравматичного стресового розладу збільшується, коли ви споживаєте графічні зображення, навіть якщо те, що ви споживаєте, відбувається за тисячі кілометрів від вас, як будь-який конфлікт, будь-яка кліматична катастрофа будь-що

"Якщо ви почнете споживати графічні зображення та відео, ви збільшите ризик посттравматичного стресового розладу, навіть якщо у вас не було жодної прямої травми, тому що ви бачите непряму травму. Отже, це цикл", - пояснила фахівець.

Чим більше відео ви переглядаєте або чим більше графічного контенту ви споживаєте, ваше мигдалеподібне тіло активізується, ваше первісне бажання прокручувати починає виходити з ладу, і потім ви прокручуєте ще не багато, а потім прокручуєте ще трохи, тому що ви не відчуваєте себе у безпеці. Це звичайне явище.