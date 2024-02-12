Эти 3 способа использования телефона "включают стресс" и вредят здоровью

Ночная прокрутка

Специалист рассказала, как постоянное использование мобильного телефона может негативно повлиять на психическое здоровье из-за явления, известного как "мозг попкорна". Это происходит, когда пользователь пытается отключиться от непрерывного потока онлайн-информации.

Она утверждает, что наше желание прокручивать страницы на телефоне - это "первичное побуждение" искать опасность, которое возникает из-за чувства стресса.

"В последнее время было много плохих новостей, на самом деле такое ощущение, что плохие новости нападают одна за другой, будь то климатическая катастрофа или конфликт в определенной части мира, или что-то в этом роде всегда происходит сейчас. Информационный поток быстрый и беспрецедентный, поэтому мы постоянно просматриваем и сканируем информацию на предмет опасности", - объяснила эксперт.

"Когда мы все были пещерными людьми, был ночной сторож. Этот человек сидел у костра, пока племя спало, и этот человек искал опасность, чтобы обеспечить безопасность племени. В наше время мы все превратились в ночного сторожа и постоянно прокручиваем страницу, когда испытываем чувство стресса, потому что это наше основное побуждение. Так наша миндалина (части мозга, ответственные за обработку эмоциональных стимулов) испытывает чувство безопасности, потому что мы ищем опасность. Но мы больше не принадлежим к племени, мы больше не пещерные люди. Так что же нам делать? Мы прокручиваем страницы - именно так мы ищем опасность, особенно когда испытываем стресс", - добавила доктор Неруркар.

Часто проверяете свой телефон

Доктор Неруркар призвала людей перестать проверять свои телефоны сразу после пробуждения, поскольку это приводит к усилению стресса и зависимости от мобильных телефонов, что еще больше усугубляет стресс.

"Большинство из нас проверяют свои телефоны 2600 раз в день, это статистика... Когда вы просыпаетесь, еще до того, как ваш второй глаз открывается, вы прокручиваете страницу. Исследования показывают, что 62 процента людей проверяют свои телефоны в течение 15 минут после пробуждения и около 50 процентов проверяют их посреди ночи", - сказала она.

Эксперт рекомендует ограничить использование телефона 20 минутами в день и "при необходимости установить таймер для общения и потребления".

Потребление травматического контента

Доктор сказала, что потребление травмирующего контента в социальных сетях может привести к эмоциональному стрессу, посттравматическому стрессу и косвенной травме, особенно для тех, кто работает в журналистике.

"Графические изображения и видео на вашем телефоне могут увеличить риск посттравматического стрессового расстройства и состояний психического здоровья, поскольку они вызывают реакцию "бей или беги" и могут привести к косвенной травме", - говорит доктор Неруркар.

Исследования показывают, что риск посттравматического стрессового расстройства увеличивается, когда вы потребляете графические изображения, даже если то, что вы потребляете, происходит за тысячи километров от вас, как любой конфликт, любая климатическая катастрофа что угодно

"Если вы начнете потреблять графические изображения и видео, вы увеличите риск посттравматического стрессового расстройства, даже если у вас не было никакой прямой травмы, потому что вы видите косвенную травму. Итак, это цикл", - пояснила специалист.

Чем больше видео вы просматриваете или чем больше графического контента вы потребляете, ваша миндалевидное тело активизируется, ваше первобытное желание прокручивать начинает выходить из строя, и затем вы прокручиваете еще не много, а затем прокручиваете еще немного, потому что вы не чувствуете себя в безопасности. Это обычное явление.