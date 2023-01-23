Ці 3 причини відучать вас зберігати сковорідку з їжею в холодильнику

Причина 1: метали зі сковорідок можуть проникати у їжу

Продукти, що зберігаються в посуді з нержавіючої сталі або антипригарних матеріалів, не вступають з ними в реакцію, адже матеріали мають інертну поверхню та покриття, що захищають поверхню металу. Проте сковороди з металів, як мідь і алюміній, немає захисного покриття.

Тривале зберігання продуктів у них може призвести до забруднення їжі металами, що загрожує виникненням проблем зі здоров'ям у довгостроковій перспективі.

Не знімає, але знижує такий ризик використання сковороди з емальованим покриттям.

Причина 2: без герметичності продукти втрачають смак і псуються

Сковорідки не мають герметичних кришок, і коли продукти зберігаються в них у холодильнику, створюється вологе середовище, ідеальне для росту бактерій. Це дозволяє мікробам та бактеріям проникати в посуд, забруднюючи їжу. Без герметичної кришки їжа також може вбирати запахи з навколишнього середовища та забруднюватись, псуватися. Така їжа в результаті при подальшому вживанні може викликати нудоту та розлад шлунка.

Трохи "меншим злом" є вплив на смак їжі. Оскільки алюмінієвий посуд вступає в реакцію з кислими харчовими інгредієнтами, він може забруднювати продукт та змінювати смак. Без герметичної кришки вміст сковорідок може втратити свій смак та приємний запах.

Причина 3: пошкодження сковорідки

Зберігання продуктів у сковорідці в холодильнику негативно позначається на самому посуді, і здатне призвести до пошкодження. Так, якщо зберігати солоні або кислі продукти в сковороді в холодильнику, можна спричинити корозію металу, що зменшить довговічність посуду.

Якщо сковороди з чавуну та вуглецевої сталі піддаватимуться впливу вологи в холодильнику, вони можуть іржавіти. Додамо, що пошкодження є постійним після того, як поверхня зазнала ерозії.