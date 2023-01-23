Эти 3 причины отучат вас хранить сковородку с едой в холодильнике

Распространенная привычка отправлять остывшую сковородку с приготовленной в ней пищей в холодильник, а не раскладывать еду в контейнеры, на самом деле может быть вредной как для продуктов, так и для самой посуды.
Почему сковородки с остатками еды не стоит хранить в холодильнике - читайте в материале на Styler.
Продукты, хранящиеся в посуде из нержавеющей стали или антипригарных материалов, не вступают с ними в реакцию, ведь материалы имеют инертную поверхность и покрытия, защищающие поверхность металла. Однако сковороды из таких металлов, как медь и алюминий, не имеют защитного покрытия.
Длительное хранение продуктов в них может привести к загрязнению пищи металлами, что чревато возникновением проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.
Не снимает, но снижает такой риск использование сковороды с эмалированным покрытием.
Сковородки не имеют герметичных крышек, и когда продукты хранятся в них в холодильнике, создается влажная среда, идеальная для роста бактерий. Это позволяет микробам и бактериям проникать в посуду, загрязняя пищу. Без герметичной крышки пища также может впитывать запахи из окружающей среды и загрязняться, портиться. Такая еда в итоге при последующем употреблении может вызвать тошноту и расстройство желудка.
Чуть "меньшим злом" является влияние на вкус еды. Поскольку алюминиевая посуда вступает в реакцию с кислыми пищевыми ингредиентами, она может загрязнять продукт и изменять вкус. Без герметичной крышки содержимое сковородок может потерять свой вкус и приятный запах.
Хранение продуктов в сковородке в холодильнике негативно сказывается и на самой посуде, и способно вызвать повреждения. Так, если хранить соленые или кислые продукты в сковороде в холодильнике, можно вызвать коррозию металла, что снизит долговечность посуды.
Если сковороды из чугуна и углеродистой стали будут подвергаться воздействию влаги в холодильнике, они могут заржаветь. Добавим, что повреждение является постоянным после того, как поверхность подверглась эрозии.
Напомним, ранее врач-диетолог объяснила, как правильно хранить продукты в холодильнике.
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