Как правильно хранить продукты в холодильнике: важные нюансы

1. Температура. Температура в холодильнике должна быть ниже 5°C, а в морозильной камере от -18°C. Важно, чтобы скоропортящиеся продукты и готовая еда хранились в наиболее холодных зонах.

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2. Мытье. В ящиках для овощей может содержаться до 7850 единиц бактерий на квадратный сантиметр (безопасное количество составляет от 0 до 10). Чтобы вымыть холодильник, нужно достать все продукты, поместив скоропортящиеся в холодный контейнер с пакетами льда. Затем снять все полки и ящики и вымыть их горячей водой с моющим средством. Вернуть их в холодильник можно только после их полного высыхания. (Я мою и сушу ящики и пластмассовые полки в посудомоечной машине).

3. Хранение. Храните готовые блюда и продукты в прочных, герметичных, закрытых крышкой контейнерах. Это позволяет минимизировать контакт с воздухом, обеспечивает отсутствие посторонних запахов и просто удобно. Кроме того, хранение продуктов без крышки может привести к перекрестному заражению.

4. Морозильная камера

5. Срок годности продуктов

6. Как предотвратить порчу продуктов в случае отключение электроэнергии?

Как безопасно пользоваться холодильником (фото: instagram.com/dietologymotova)