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Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманці

П'ятниця 03 листопада 2023 21:44
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Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманці Дізнайтесь, скільки коштує 1 гривня 1992 року (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто знає, що деякі монети України можуть коштувати чимало. Наприклад, рідкісна 1 гривня 1992 року продається за 65 тисяч гривень. Така монетка легко може опинитися в будь-якому гаманці, важливо лише вміти її помітити.

Яка 1 гривня коштує десятки тисяч і у чому її рідкість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на OLX.

Як виглядає цінна монета

Перше, що одразу ж впадає у вічі, це колір монети. Ця 1 гривня була викарбувана в 1992 році, її зробили з алюмінію, хоча в оборот потім випустили гривні з латуні.

Саме тому така монета вважається рідкісною та дуже цінується нумізматами. На тематичних сайтах, де колекціонери обговорюють лоти, нерідко з'являється інформація про те, що подібні екземпляри досі "гуляють" в обігу.

Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманціМонета 1992 року карбування (фото: olx.ua)

Також помітно, що монета має гладкий гурт - ребро не отримало жодних насічок, а по краях виглядає загостреним. Вся річ у тому, що таку 1 гривню карбували на особливій заготівлі, це був пробний варіант.

Нумізмати класифікують такий лот спеціальним "шифром" (літерами та цифрами, завдяки яким опис монети можна легко знайти у тематичному каталозі) - 2ААг.

Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманціСкільки коштує 1 гривня 1992 року (фото: olx.ua)

1 гривня не в ідеальному стані. Вона має тріщину, хоча малюнок на ній зовсім не стерся з часом. Також продавець сфотографував її на вагах, адже монети, виготовлені з різних матеріалів, завжди мають різну вагу. Це допомагає визначити, чи справді лот є цінним.

Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманці1 гривня 1992 року – ціна (фото: olx.ua)

Свою монету продавець оцінив у 65 тисяч гривень. Він зазначив, що лот є колекційним та оригінальним. Чи вдасться йому продати таку гривню - поки що залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні продають монету номіналом 10 копійок за 65 тисяч.

Також стало відомо, що звичайна лялька з минулого коштує тисячі гривень.

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