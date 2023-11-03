Така українська монета коштує десятки тисяч: дізнайтесь, чи є вона у вашому гаманці
Багато хто знає, що деякі монети України можуть коштувати чимало. Наприклад, рідкісна 1 гривня 1992 року продається за 65 тисяч гривень. Така монетка легко може опинитися в будь-якому гаманці, важливо лише вміти її помітити.
Яка 1 гривня коштує десятки тисяч і у чому її рідкість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на OLX.
Як виглядає цінна монета
Перше, що одразу ж впадає у вічі, це колір монети. Ця 1 гривня була викарбувана в 1992 році, її зробили з алюмінію, хоча в оборот потім випустили гривні з латуні.
Саме тому така монета вважається рідкісною та дуже цінується нумізматами. На тематичних сайтах, де колекціонери обговорюють лоти, нерідко з'являється інформація про те, що подібні екземпляри досі "гуляють" в обігу.
Монета 1992 року карбування (фото: olx.ua)
Також помітно, що монета має гладкий гурт - ребро не отримало жодних насічок, а по краях виглядає загостреним. Вся річ у тому, що таку 1 гривню карбували на особливій заготівлі, це був пробний варіант.
Нумізмати класифікують такий лот спеціальним "шифром" (літерами та цифрами, завдяки яким опис монети можна легко знайти у тематичному каталозі) - 2ААг.
Скільки коштує 1 гривня 1992 року (фото: olx.ua)
1 гривня не в ідеальному стані. Вона має тріщину, хоча малюнок на ній зовсім не стерся з часом. Також продавець сфотографував її на вагах, адже монети, виготовлені з різних матеріалів, завжди мають різну вагу. Це допомагає визначити, чи справді лот є цінним.
1 гривня 1992 року – ціна (фото: olx.ua)
Свою монету продавець оцінив у 65 тисяч гривень. Він зазначив, що лот є колекційним та оригінальним. Чи вдасться йому продати таку гривню - поки що залишається загадкою.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні продають монету номіналом 10 копійок за 65 тисяч.
Також стало відомо, що звичайна лялька з минулого коштує тисячі гривень.