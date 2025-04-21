Ці 2 пози сну повільно руйнують ваше здоров'я. Перевірте, чи ви так спите

Якість сну має величезний вплив на наше фізичне та ментальне здоров'я. Хоча більшість людей обирають позу несвідомо, деякі з них можуть з часом призвести до неприємних проблем зі здоров'ям.

Які дві пози дуже небажані для сну - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Сон на животі

Сон на животі є однією з найменш рекомендованих поз за висновками багатьох фахівців. Головна проблема полягає у значному навантаженні на хребет, особливо в шийному та поперековому відділах. Щоб дихати, доводиться повертати голову вбік, що спричиняє тривале викривлення шиї. Це може призвести до:

Хронічного болю в шиї та спині

Неприродне положення хребта протягом тривалого часу викликає напругу м'язів та здавлення нервів.

Порушення кровообігу

Постійний тиск на певну сторону шиї може погіршити кровопостачання мозку.

Ранкові набряки та зморшки

Сон обличчям в подушку перешкоджає нормальному відтоку лімфи, сприяючи набрякам, а тертя об тканину може прискорити появу "ліній сну" та зморшок.

Проблеми з диханням

Тиск на діафрагму може ускладнювати глибоке дихання під час сну.

Хоча деякі джерела згадують, що сон на животі може полегшити хропіння для деяких людей, потенційна шкода для хребта та інших систем організму робить цю позу небажаною для регулярного використання.

Поза ембріона (надмірно зігнута на боці)

Сон на боці є досить поширеним і загалом вважається кращим, ніж сон на животі. Проте його варіант у позі ембріона, коли ноги сильно зігнуті до грудей, а спина скручена, може мати свої недоліки, особливо якщо проводити в ній всю ніч або обирати лише один бік.

Навантаження на суглоби та хребет

Тривале перебування у скрученому положенні створює тиск на суглоби (коліна, стегна) та обмежує природне вирівнювання хребта, потенційно спричиняючи біль та скутість.

Обмеження дихання

Сильне згинання тіла може обмежувати рух діафрагми, ускладнюючи глибоке дихання.

Асиметрія

Постійний сон на одному боці може сприяти м'язовому дисбалансу та навіть візуальній асиметрії з часом (наприклад, зморшки на одному боці обличчя, тиск на одне плече).

Тиск на внутрішні органи

Хоча дослідження щодо цього неоднозначні, деякі фахівці вважають, що сон у сильно зігнутій позі на правому боці може створювати зайвий тиск на деякі внутрішні органи. (На лівому боці часто рекомендують спати для покращення травлення та кровообігу, але надмірне згинання все одно може бути проблемою).

В яких позах краще спати?

Найчастіше рекомендованою позою для сну є сон на спині, оскільки він дозволяє хребту залишатися у найбільш природному положенні за умови правильної подушки, що підтримує шию. Також сприятливим є сон на боці з відносно прямим хребтом та подушкою між колінами для вирівнювання стегон і тазу.