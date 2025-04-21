Эти 2 позы сна медленно разрушают ваше здоровье. Проверьте, спите ли вы так
Качество сна имеет огромное влияние на наше физическое и ментальное здоровье. Хотя большинство людей выбирают позу бессознательно, некоторые из них могут со временем привести к неприятным проблемам со здоровьем.
Какие две позы очень нежелательны для сна - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Сон на животе
Сон на животе является одной из наименее рекомендуемых поз по выводам многих специалистов. Главная проблема заключается в значительной нагрузке на позвоночник, особенно в шейном и поясничном отделах. Чтобы дышать, приходится поворачивать голову в сторону, что вызывает длительное искривление шеи. Это может привести к:
Хронической боли в шее и спине
Неестественное положение позвоночника в течение длительного времени вызывает напряжение мышц и сдавливание нервов.
Нарушению кровообращения
Постоянное давление на определенную сторону шеи может ухудшить кровоснабжение мозга.
Утренние отеки и морщины по утрам
Сон лицом в подушку препятствует нормальному оттоку лимфы, способствуя отекам, а трение о ткань может ускорить появление "линий сна" и морщин.
Проблемы с дыханием
Давление на диафрагму может затруднять глубокое дыхание во время сна.
Хотя некоторые источники упоминают, что сон на животе может облегчить храп для некоторых людей, потенциальный вред для позвоночника и других систем организма делает эту позу нежелательной для регулярного использования.
Поза эмбриона (чрезмерно согнутая на боку)
Сон на боку является довольно распространенным и в целом считается лучшим, чем сон на животе. Однако его вариант в позе эмбриона, когда ноги сильно согнуты к груди, а спина скручена, может иметь свои недостатки, особенно если проводить в ней всю ночь или выбирать только одну сторону.
Нагрузка на суставы и позвоночник
Длительное пребывание в скрученном положении создает давление на суставы (колени, бедра) и ограничивает естественное выравнивание позвоночника, потенциально вызывая боль и скованность.
Ограничение дыхания
Сильное сгибание тела может ограничивать движение диафрагмы, затрудняя глубокое дыхание.
Асимметрия
Постоянный сон на одной стороне может способствовать мышечному дисбалансу и даже визуальной асимметрии со временем (например, морщины на одной стороне лица, давление на одно плечо).
Давление на внутренние органы
Хотя исследования по этому поводу неоднозначны, некоторые специалисты считают, что сон в сильно согнутой позе на правом боку может создавать излишнее давление на некоторые внутренние органы. (На левом боку часто рекомендуют спать для улучшения пищеварения и кровообращения, но чрезмерное сгибание все равно может быть проблемой).
В каких позах лучше спать?
Чаще всего рекомендованной позой для сна является сон на спине, поскольку он позволяет позвоночнику оставаться в наиболее естественном положении при условии правильной подушки, поддерживающей шею. Также благоприятным является сон на боку с относительно прямым позвоночником и подушкой между коленями для выравнивания бедер и таза.
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