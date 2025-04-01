Перевірте себе! 7 помилок при використанні подушок, які призводять до болю у шиї

Неправильний вибір і використання подушки можуть стати причиною безсоння та проблем зі здоров’ям. Експерти назвали помилки, який варто уникати для якісного сну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Поширені помилки

Часто люди прокидаються вранці від болю в шиї. Такі може статись через неправильне використання подушки.

Спати на подушці неправильного типу

Експерт зі сну Ліза Артіс розповіла, що ті, хто часто прокидається вночі й намагається знову заснути, використовують невідповідний тип подушки для свого положення під час сну.

Щоб забезпечити правильне вирівнювання хребта, вибирайте подушку, яка відповідає вашому положенню для сну. Людям, які сплять на боці, потрібна більш тверда, висока подушка, щоб підтримувати голову та заповнювати проміжок між головою та плечима.

Тоді, як люди, які сплять на спині, повинні вибрати подушку середньої висоти, яка підтримує природний вигин шиї. Та тим, хто спить на животі, потрібна більш м’яка, низька подушка, щоб запобігти напрузі шиї.

Ніколи не прати подушку

Дослідження показало, що 59% людей ніколи не прали свої подушки. У невипраних подушках можуть бути бактерії, пилові кліщі та алергени.

Прати подушку потрібно кожні 3-6 місяців. Варто також перевіряти етикетки щодо догляду.

Використання диванних подушок замість звичайних

Часто люди для обіднього сну беруть диванну подушку, але це неправильно. Все тому, що такі подушки часто занадто м’які або тверді або не мають форми, необхідної для гарної пози під час сну.

Вони також не виготовлені з матеріалів, призначених для регулювання потоку повітря, тому можуть затримувати тепло та спричиняти перегрівання вночі.

Наука показує, що неправильна підтримка голови та шиї вночі може призвести до неправильного положення хребта, викликаючи біль у шиї та погіршуючи якість сну. Правильні подушки спеціально розроблені для підтримки вашої голови та збереження природного вигину шиї, залежно від положення під час сну.

Ігнорування форми та розміру тіла при виборі подушки

Зріст і маса тіла відіграють важливу роль у виборі правильної подушки. Ці фактори можуть значно вплинути на якість сну та вирівнювання хребта.

Як правило, чим вища людина, тим більшу опору повинна забезпечувати подушка. Люди з більшою вагою або з ширшими плечима часто потребують твердішої, високої подушки, щоб утримувати хребет у вирівняному стані.

Тоді як худішим людям зазвичай потрібен м’якший варіант із нижчою висотою.

Складання подушки навпіл для додаткової підтримки

Багато людей думають, що складена навпіл подушка забезпечить додатковий комфорт або висоту. Але насправді це створює нерівномірний тиск і може напружувати шийний відділ хребта, що призводить до скутості та порушення сну.

Подушки не призначені для згортання, тому це може вплинути на їх форму, опору та довговічність. Натомість виберіть одну високоякісну підтримуючу подушку, яка буде тримати вашу голову, шию та хребет у нейтральному положенні.

Спільне використання подушки зі своїм домашнім улюбленцем

Часто власники собак дозволяють своєму вихованцеві притулитися до їхньої подушки. Це приємна ідея, але вона має негігієнічні наслідки. Шерсть домашніх тварин і бактерії можуть легко порушити сон і викликати алергію.

Спати, поклавши плечі на подушку

Ця звичка незграбно піднімає верхню частину тіла, напружуючи м’язи шиї.

Ті, хто спить з кількома подушками, можуть бути більш схильні спати плечима на подушці, оскільки зайва висота спокушає людей пересуватися далі.

Контурна подушка може допомогти вам тренувати поставу тіла, природно обіймаючи голову та сприяючи правильному вирівнюванню. Якщо ви спите на боці, переконайтеся, що висота вашої подушки відповідає ширині ваших плечей.