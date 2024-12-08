В ці 2 періоди життя ви старієте швидше: названо конкретні роки

На яких етапах життя людина старіє

За словами вчених, цей процес відбувається у віці 44 роки та на початку 60 років. Дослідники проаналізували дані понад 135 000 молекул і мікробів у біологічних зразках 108 учасників протягом кількох років.

Які зміни виявляються в залежності від віку:

У віці 40 років спостерігалися зміни в молекулах, пов’язаних з метаболізмом алкоголю, кофеїну та ліпідів, а також у маркерах, пов’язаних зі здоров’ям серцево-судинної системи та м’язів.

У віці 60 років зміни включали зниження імунітету, зміни функції нирок і посилення клітинного старіння (старіння).

Що виявило дослідження

За словами Майкла Снайдера, провідного автора дослідження, зміни, виявлені в 40 років, були неочікуваними, але могли бути пов’язані зі стресовими факторами або змінами способу життя, характерними для цієї стадії.

Використаний набір даних надійшов від 108 людей, які протягом кількох років здавали кров та інші біологічні матеріали.

"Це дозволило дослідникам відстежувати певні молекули, такі як РНК, білки та метаболіти, водночас відстежуючи склад мікробіома кожного учасника", - пояснили в дослідженні.

Дослідницька група прийшла до висновку, що 81% досліджених молекул показали нелінійне старіння. Це означає, що молекули не змінюються стабільно з роками, а скоріше зазнають більш швидких змін на певних етапах життя.

Це відкриття свідчить про те, що старіння не є рівномірним процесом, а характеризується періодами прискорення.

Дивлячись на усереднені зміни в популяції, вони виявили, що люди, як правило, старіють швидше приблизно у віці 44 років і на початку 60-х років.

Однак ці вікові діапазони різняться між людьми, що вказує на те, що старіння залежить від факторів, унікальних для кожної людини. Це відкриття дозволяє по-новому зрозуміти, як і коли відбуваються найбільші зміни, пов’язані зі старінням.