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Секрети харчування найстарішого чоловіка, якому зараз 112 років

Середа 04 грудня 2024 13:59
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Секрети харчування найстарішого чоловіка, якому зараз 112 років 112-річний довгожитель назвав секрет свого харчування (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жоао Маріньо Нето, 112-річний житель Бразилії, увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найстаріший чоловік у світі. Незважаючи на поважний вік, він зберігає ясність розуму, гарний настрій і навіть частково самостійно займається хатніми справами.

Як харчується довгожитель, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Fantastico.

Секрет довголіття Маріньо Нето частково криється в його харчових звичках. Протягом усього життя Жоао дотримувався простого, але збалансованого раціону.

Основні принципи харчування довгожителя

Природні продукти

Жоао віддає перевагу свіжим і необробленим продуктам. У його меню завжди були сезонні овочі, фрукти, а також цільнозернові крупи.

Мінімум м’яса

Чоловік уникає надмірного споживання червоного м’яса. Натомість він часто їсть рибу, яку зазвичай готує на грилі або на парі.

Оливкова олія

Вона є основним джерелом жирів у його раціоні, що сприяє здоров’ю серця.

Горіхи та насіння

Ці продукти Нето вживає регулярно, що забезпечує організм корисними жирами та антиоксидантами.

Чай із трав

Щоденний ритуал - чашка трав’яного чаю. Він допомагає розслабитися і сприяє доброму сну.

Поміркованість

Найважливішим принципом чоловік називає контроль за розміром порцій: "Їж, щоб жити, а не живи, щоб їсти".

Секрети харчування найстарішого чоловіка, якому зараз 112 роківЖоао Маріньо Нето (фото: guinnessworldrecords.com)

Режим дня Жоао також відіграє значну роль

Він завжди намагався дотримуватись регулярного графіка сну, не зловживав алкоголем і ніколи не курив. У своєму селі він користувався репутацією активного, але спокійного чоловіка, який полюбляв піші прогулянки й садівництво.

Маріньо Нето стверджує, що головним у житті є "гармонія з природою та вдячність за кожен день". Цей підхід, разом із здоровими звичками, і допоміг йому досягти такого неймовірного віку.

До цього, 114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя.

Раніше ми розповідали про те, як 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття.

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