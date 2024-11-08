114-річна жінка розказала про річ №1, яка допомогла прожити їй довге життя
114-річна жителька Пенсільванії Наомі Уайтхед нещодавно була визнана найстарішою живою американкою. Вона отримала титул найстарішої живої людини в Америці після смерті 115-річної Елізабет Френсіс минулого місяця.
Які секрети довголіття Наомі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.
Що відомо про довгожительку Наомі Уайтхед
Наомі Уайтхед народилася 26 вересня 1910 року в Джорджії. Вона виросла на фермі та збирала бавовну та тютюн.
Вона ніколи не робила спеціальні фізичні вправи, але все життя пропрацювала на полі.
Віра у Бога, ймовірно, допомогла американці зберегти надію в бурхливі часи історії та прожити довге та щасливе життя.
"Якщо ви не ходили до церкви, значить ви нікуди і не ходили", - говорить вона.
Наомі ніколи не вживала алкоголь і не курила цигарок і стверджує, що харчується переважно здоровою їжею.
Наомі Уайтхед 114 років (фото: instagram.com/weproud2beblack)
Вона пояснює своє довголіття хорошими генами та насолодою від різних занять. Наприклад, приготування їжі, випічка, малювання та прослуховування музики.
Уайтхед прожила довше за свого чоловіка та трьох синів і має десяток онуків.
Вона вирішила не виходити заміж після того, як її чоловік Сильвестру Уайтхед, помер.
"Я буду жити стільки, скільки дозволить мені Господь", - говорить довгожителька.
Дізнайтеся, про те, як 108-річна бігунка поділилася своїм "чарівним" секретом довголіття.
А до цього 105-річна легендарна "сестра Джин" назвала 7 секретів свого довголіття.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.