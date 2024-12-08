В эти 2 периода жизни вы стареете быстрее: названы конкретные годы

На каких этапах жизни человек стареет

По словам ученых, этот процесс проходит в возрасте 44 года и в начале 60 лет. Исследователи проанализировали данные более 135 000 молекул и микробов в биологических образцах 108 участников в течение нескольких лет.

Какие изменения проявляются в зависимости от возраста:

В возрасте 40 лет наблюдались изменения в молекулах, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина и липидов, а также в маркерах, связанных со здоровьем сердечно-сосудистой системы и мышц.

В возрасте 60 лет изменения включали снижение иммунитета, изменение функции почек и усиление клеточного старения (старения).

Что выявило исследование

По словам Майкла Снайдера, ведущего автора исследования, изменения, выявленные в 40 лет, были неожиданными, но могли быть связаны со стрессовыми факторами или изменениями образа жизни, характерными для этой стадии.

Использованный набор данных поступил от 108 человек, которые несколько лет сдавали кровь и другие биологические материалы.

"Это позволило исследователям отслеживать определенные молекулы, такие как РНК, белки и метаболиты, отслеживая состав микробиома каждого участника", - пояснили в исследовании.

Исследовательская группа пришла к выводу, что 81% исследованных молекул показали нелинейное старение. Это означает, что молекулы не изменяются стабильно с годами, а скорее претерпевают более быстрые изменения на определенных этапах жизни.

Это открытие свидетельствует о том, что старение не равномерный процесс, а характеризуется периодами ускорения.

Глядя на усредненные изменения в популяции, они обнаружили, что люди, как правило, стареют скорее примерно в возрасте 44 лет и начале 60-х годов.

Однако эти возрастные диапазоны разнятся между людьми, что указывает на то, что старение зависит от факторов, уникальных для каждого человека. Это открытие позволяет по-новому понять, как и когда происходят величайшие изменения, связанные со старением.