Цей відомий продукт захищає кістки від пошкоджень та тяжких хвороб

Чим корисне насіння огірків

Огірки містять антиоксиданти, які захищають від раку, серця і аутоімунних захворювань.













Коли організм зневоднений, у роті виробляється менше слини, що може призвести до неприємного запаху. Вживання огірків допомагає зволожувати ротову порожнину, збільшуючи вироблення слини та допомагаючи вимити бактерії.

Кому не можна їсти огірки

Не рекомендується їсти огірки:

при хронічному захворюванні шлунково-кишкового тракту

при загостренні виразки

при гастриті

при ентероколіті

Після огірків не рекомендовано вживати:

холодну воду

газовані напої

молоко

Все тому, що таке поєднання порушує діяльність шлунка, утруднює травлення, викликає біль в животі й тяжкість.

Додавати огірки в дитячий раціон варто не раніше року, адже слабкий шлунок може не впоратися з переварюванням грубої клітковини.