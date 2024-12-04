Цей відомий продукт захищає кістки від пошкоджень та тяжких хвороб

Дослідження показали, що насіння огірків захищає кістки від крихкості та важких хвороб. До того ж такий овоч має багато переваг, включаючи зниження рівня цукру в крові та покращення травлення.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний овоч та кому потрібно відмовитись від нього.
Огірки містять антиоксиданти, які захищають від раку, серця і аутоімунних захворювань.
Коли організм зневоднений, у роті виробляється менше слини, що може призвести до неприємного запаху. Вживання огірків допомагає зволожувати ротову порожнину, збільшуючи вироблення слини та допомагаючи вимити бактерії.
Не рекомендується їсти огірки:
Після огірків не рекомендовано вживати:
Все тому, що таке поєднання порушує діяльність шлунка, утруднює травлення, викликає біль в животі й тяжкість.
Додавати огірки в дитячий раціон варто не раніше року, адже слабкий шлунок може не впоратися з переварюванням грубої клітковини.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror, Science direct і Times of india.