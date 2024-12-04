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Цей відомий продукт захищає кістки від пошкоджень та тяжких хвороб

Чим корисне насіння огірків (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дослідження показали, що насіння огірків захищає кістки від крихкості та важких хвороб. До того ж такий овоч має багато переваг, включаючи зниження рівня цукру в крові та покращення травлення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний овоч та кому потрібно відмовитись від нього.

Чим корисне насіння огірків

Огірки містять антиоксиданти, які захищають від раку, серця і аутоімунних захворювань.

Коли організм зневоднений, у роті виробляється менше слини, що може призвести до неприємного запаху. Вживання огірків допомагає зволожувати ротову порожнину, збільшуючи вироблення слини та допомагаючи вимити бактерії.

Кому не можна їсти огірки

Не рекомендується їсти огірки:

  • при хронічному захворюванні шлунково-кишкового тракту
  • при загостренні виразки
  • при гастриті
  • при ентероколіті

Після огірків не рекомендовано вживати:

  • холодну воду
  • газовані напої
  • молоко

Все тому, що таке поєднання порушує діяльність шлунка, утруднює травлення, викликає біль в животі й тяжкість.

Додавати огірки в дитячий раціон варто не раніше року, адже слабкий шлунок може не впоратися з переварюванням грубої клітковини.

Раніше ми повідомляли про 7 суперпродуктів, які борються зі зморшками та захищають від раку.

Читайте також про 5 комбінацій в їжі, які завдають шкоди шлунку та травленню.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror, Science direct і Times of india.

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