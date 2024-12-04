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Этот известный продукт защищает кости от повреждений и тяжелых болезней

Чем полезны семена огурцов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Исследования показали, что семена огурцов защищает кости от хрупкости и тяжелых заболеваний. К тому же, такой овощ имеет много преимуществ, включая снижение уровня сахара в крови и улучшение пищеварения.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен овощ и кому нужно отказаться от него.

Чем полезны семена огурцов

Огурцы содержат антиоксиданты, защищающие от рака, сердца и аутоиммунных заболеваний.

Когда организм обезвожен, во рту вырабатывается меньше слюны, что может привести к неприятному запаху.

Кому нельзя есть огурцы

Не рекомендуется есть огурцы:

  • при хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта
  • при обострении язвы
  • при гастрите
  • при энтероколите

После огурцов не рекомендуется:

  • холодную воду
  • газированные напитки
  • молоко

Все потому, что такое сочетание нарушает деятельность желудка, затрудняет пищеварение, вызывает боль в животе и тяжесть.

Добавлять огурцы в детский рацион следует не раньше года, ведь слабый желудок может не справиться с перевариванием грубой клетчатки.

Ранее мы сообщали о 7 суперпродуктах, которые борются с морщинами и защищают от рака.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror, Science direct и Times of india.

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