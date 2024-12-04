Этот известный продукт защищает кости от повреждений и тяжелых болезней

Исследования показали, что семена огурцов защищает кости от хрупкости и тяжелых заболеваний. К тому же, такой овощ имеет много преимуществ, включая снижение уровня сахара в крови и улучшение пищеварения.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен овощ и кому нужно отказаться от него.
Огурцы содержат антиоксиданты, защищающие от рака, сердца и аутоиммунных заболеваний.
Когда организм обезвожен, во рту вырабатывается меньше слюны, что может привести к неприятному запаху.
Не рекомендуется есть огурцы:
После огурцов не рекомендуется:
Все потому, что такое сочетание нарушает деятельность желудка, затрудняет пищеварение, вызывает боль в животе и тяжесть.
Добавлять огурцы в детский рацион следует не раньше года, ведь слабый желудок может не справиться с перевариванием грубой клетчатки.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror, Science direct и Times of india.