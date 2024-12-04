Этот известный продукт защищает кости от повреждений и тяжелых болезней

Чем полезны семена огурцов

Огурцы содержат антиоксиданты, защищающие от рака, сердца и аутоиммунных заболеваний.













Когда организм обезвожен, во рту вырабатывается меньше слюны, что может привести к неприятному запаху.

Кому нельзя есть огурцы

Не рекомендуется есть огурцы:

при хроническом заболевании желудочно-кишечного тракта

при обострении язвы

при гастрите

при энтероколите

После огурцов не рекомендуется:

холодную воду

газированные напитки

молоко

Все потому, что такое сочетание нарушает деятельность желудка, затрудняет пищеварение, вызывает боль в животе и тяжесть.

Добавлять огурцы в детский рацион следует не раньше года, ведь слабый желудок может не справиться с перевариванием грубой клетчатки.