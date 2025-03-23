Цей український весняний овоч примусить вашу шкіру сяяти: зараз починається сезон

Весною в українських магазинах з'являється багато різноманітних овочів. Один із сезонних продуктів, який допоможе вам покращити стан шкіри, - це редиска.

Чому вживання редиски примусить вашу шкіру сяяти - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чим корисна редиска?

Вона не лише додає стравам свіжості та пікантного смаку, а й містить унікальний набір вітамінів і мінералів, що роблять шкіру здоровою, чистою та сяючою.

Дієтологи та косметологи одностайні: регулярне вживання редиски позитивно впливає на зовнішній вигляд завдяки її складу.

Вітамін C

Цей потужний антиоксидант захищає клітини шкіри від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, та стимулює вироблення колагену, що робить шкіру більш пружною та молодою.

Бета-каротин

Він допомагає вирівняти тон обличчя та надає шкірі природного сяйва.

Калій і вода

Редиска містить багато води та калію, що сприяє зволоженню шкіри зсередини, запобігаючи сухості та лущенню.

Сірка

Цей мінерал відповідає за здоров’я волосся, нігтів і шкіри, допомагаючи боротися із запаленнями та висипаннями.

Детокс-ефект

Редиска має м’які сечогінні властивості, що сприяє виведенню токсинів з організму, що позитивно впливає на колір обличчя.

Як правильно вживати редиску?

Щоб отримати максимальну користь, дієтологи рекомендують вживати свіжу редиску у салатах або як перекус. Вона чудово поєднується із зеленню, оливковою олією та лимонним соком.

Окрім вживання всередину, редиску можна використовувати для домашніх масок. Натерта редиска у поєднанні з йогуртом або медом допомагає освітлити пігментні плями та освіжити шкіру.

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