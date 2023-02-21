UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це всіх дратує: ось що допоможе позбутися поширеної проблеми на кухні

Що зробити, щоб ложка не падала в каструлю під час готування їжі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багатьох дратує, коли під час готування їжі ложка падає в каструлю або сковорідку. Закріпити її можна простими засобами, які є у кожного.

Про це пише Sante Plus.

Що потрібно зробити

Зазвичай не раз доводиться ловили ложку, яка спала в каструлю з супом або соусом. Це поширена проблема, коли під рукою немає столових приборів потрібної довжини.

Вирішити таку проблему допоможе звичайна прищіпка. Вона дозволить утримувати столові прибори в правильному положенні.

Все, що потрібно зробити, це прикріпити прищіпку до ручки ложки та приставити її до краю посуду.

Бажано використовувати дерев’яну прищіпку, а не пластикову, щоб вона не розплавилася.

Також, щоб ложка більше не падала в каструлю, можна просто обернути її кінчик звичайною гумкою.

Що зробити, щоб ложка не падала в каструлю (thekrazycouponlady)

Як запобігти збіганню води з каструлі

Під час варіння таких продуктів, як рис або макарони утворюється піна та збігає вода. Однак, дерев’яна ложка, покладена на каструлю, запобіжить утворенню бульбашок і піни.

Цей трюк допоможе уникнути переливанню окропу та забрудненню газової плити.

Раніше ми повідомляли, як скип'ятити молоко, щоб воно не збігло і не пригоріло.

Також ми писали, як відчистити посуд від застарілого нагару.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухняедакастрюли