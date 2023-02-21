Це всіх дратує: ось що допоможе позбутися поширеної проблеми на кухні

Багатьох дратує, коли під час готування їжі ложка падає в каструлю або сковорідку. Закріпити її можна простими засобами, які є у кожного.

Що потрібно зробити

Зазвичай не раз доводиться ловили ложку, яка спала в каструлю з супом або соусом. Це поширена проблема, коли під рукою немає столових приборів потрібної довжини.

Вирішити таку проблему допоможе звичайна прищіпка. Вона дозволить утримувати столові прибори в правильному положенні.

Все, що потрібно зробити, це прикріпити прищіпку до ручки ложки та приставити її до краю посуду.

Бажано використовувати дерев’яну прищіпку, а не пластикову, щоб вона не розплавилася.

Також, щоб ложка більше не падала в каструлю, можна просто обернути її кінчик звичайною гумкою.

Що зробити, щоб ложка не падала в каструлю (thekrazycouponlady)

Як запобігти збіганню води з каструлі

Під час варіння таких продуктів, як рис або макарони утворюється піна та збігає вода. Однак, дерев’яна ложка, покладена на каструлю, запобіжить утворенню бульбашок і піни.

Цей трюк допоможе уникнути переливанню окропу та забрудненню газової плити.