Це всіх дратує: ось що допоможе позбутися поширеної проблеми на кухні
Багатьох дратує, коли під час готування їжі ложка падає в каструлю або сковорідку. Закріпити її можна простими засобами, які є у кожного.
Про це пише Sante Plus.
Що потрібно зробити
Зазвичай не раз доводиться ловили ложку, яка спала в каструлю з супом або соусом. Це поширена проблема, коли під рукою немає столових приборів потрібної довжини.
Вирішити таку проблему допоможе звичайна прищіпка. Вона дозволить утримувати столові прибори в правильному положенні.
Все, що потрібно зробити, це прикріпити прищіпку до ручки ложки та приставити її до краю посуду.
Бажано використовувати дерев’яну прищіпку, а не пластикову, щоб вона не розплавилася.
Також, щоб ложка більше не падала в каструлю, можна просто обернути її кінчик звичайною гумкою.
Що зробити, щоб ложка не падала в каструлю (thekrazycouponlady)
Як запобігти збіганню води з каструлі
Під час варіння таких продуктів, як рис або макарони утворюється піна та збігає вода. Однак, дерев’яна ложка, покладена на каструлю, запобіжить утворенню бульбашок і піни.
Цей трюк допоможе уникнути переливанню окропу та забрудненню газової плити.
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