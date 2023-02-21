Это всех раздражает: вот что поможет избавиться от распространенной проблемы на кухне

Многих раздражает, когда во время приготовления пищи ложка падает в кастрюлю или сковородку. Закрепить ее можно простыми средствами, которые есть у каждого.

Что нужно сделать

Обычно не раз приходится ловить ложку, которая упала в кастрюлю с супом или соусом. Это распространенная проблема, когда под рукой нет столовых приборов нужной длины.

Решить такую проблему поможет обычная прищепка. Она позволит удерживать столовые приборы в правильном положении.

Все, что нужно сделать, это прикрепить прищепку к ручке ложки и приставить ее к краю посуды.

Желательно использовать деревянную прищепку, а не пластиковую, чтобы она не расплавилась.

Также, чтобы ложка больше не падала в кастрюлю, можно просто обернуть ее кончик обычной резинкой.

Что сделать, чтобы ложка не падала в кастрюлю (thekrazycouponlady)

Как избежать сбегания воды из кастрюли

При варке таких продуктов, как рис или макароны, образуется пена и сбегает вода. Однако, деревянная ложка, положенная на кастрюлю, предотвратит образование пузырей и пены.

Этот трюк поможет избежать переливания кипятка и загрязнения газовой плиты.