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Это всех раздражает: вот что поможет избавиться от распространенной проблемы на кухне

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Вторник 21 февраля 2023 11:38
Это всех раздражает: вот что поможет избавиться от распространенной проблемы на кухне Что сделать, чтобы ложка не падала в кастрюлю во время приготовления еды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многих раздражает, когда во время приготовления пищи ложка падает в кастрюлю или сковородку. Закрепить ее можно простыми средствами, которые есть у каждого.

Об этом пишет Sante Plus.

Что нужно сделать

Обычно не раз приходится ловить ложку, которая упала в кастрюлю с супом или соусом. Это распространенная проблема, когда под рукой нет столовых приборов нужной длины.

Решить такую проблему поможет обычная прищепка. Она позволит удерживать столовые приборы в правильном положении.

Все, что нужно сделать, это прикрепить прищепку к ручке ложки и приставить ее к краю посуды.

Желательно использовать деревянную прищепку, а не пластиковую, чтобы она не расплавилась.

Также, чтобы ложка больше не падала в кастрюлю, можно просто обернуть ее кончик обычной резинкой.

Это всех раздражает: вот что поможет избавиться от распространенной проблемы на кухне

Что сделать, чтобы ложка не падала в кастрюлю (thekrazycouponlady)

Как избежать сбегания воды из кастрюли

При варке таких продуктов, как рис или макароны, образуется пена и сбегает вода. Однако, деревянная ложка, положенная на кастрюлю, предотвратит образование пузырей и пены.

Этот трюк поможет избежать переливания кипятка и загрязнения газовой плиты.

Раньше мы сообщали, как вскипятить молоко, чтобы оно не сбежало и не пригорело.

Также мы писали, как отчистить посуду от устаревшего нагара.

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