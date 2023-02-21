Это всех раздражает: вот что поможет избавиться от распространенной проблемы на кухне
Многих раздражает, когда во время приготовления пищи ложка падает в кастрюлю или сковородку. Закрепить ее можно простыми средствами, которые есть у каждого.
Об этом пишет Sante Plus.
Что нужно сделать
Обычно не раз приходится ловить ложку, которая упала в кастрюлю с супом или соусом. Это распространенная проблема, когда под рукой нет столовых приборов нужной длины.
Решить такую проблему поможет обычная прищепка. Она позволит удерживать столовые приборы в правильном положении.
Все, что нужно сделать, это прикрепить прищепку к ручке ложки и приставить ее к краю посуды.
Желательно использовать деревянную прищепку, а не пластиковую, чтобы она не расплавилась.
Также, чтобы ложка больше не падала в кастрюлю, можно просто обернуть ее кончик обычной резинкой.
Что сделать, чтобы ложка не падала в кастрюлю (thekrazycouponlady)
Как избежать сбегания воды из кастрюли
При варке таких продуктов, как рис или макароны, образуется пена и сбегает вода. Однако, деревянная ложка, положенная на кастрюлю, предотвратит образование пузырей и пены.
Этот трюк поможет избежать переливания кипятка и загрязнения газовой плиты.
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