Цей тест на присідання біля стіни покаже, наскільки сильні ваші ноги

Вправа "Стільчик" або присідання біля стіни чудово опрацьовує м’язи передньої частини стегон та є чудовим тестом на витривалість ніг. Зокрема, якщо ви можете виконати вправу певний час, то це свідчить про вашу силу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!.
Тривалість сидіння "на стіні" залежить від рівня фізичної підготовки та цілей. Ось загальна рекомендація:
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Випади
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