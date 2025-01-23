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Цей тест на присідання біля стіни покаже, наскільки сильні ваші ноги

Як виконувати вправу "Стільчик", щоб перевірити свою силу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вправа "Стільчик" або присідання біля стіни чудово опрацьовує м’язи передньої частини стегон та є чудовим тестом на витривалість ніг. Зокрема, якщо ви можете виконати вправу певний час, то це свідчить про вашу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!.

Чим корисна вправа

Тривалість сидіння "на стіні" залежить від рівня фізичної підготовки та цілей. Ось загальна рекомендація:

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Випади

Вправа "Випади" (фото: eatthis.com)

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