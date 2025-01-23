Этот тест на приседания возле стены покажет, насколько сильны ваши ноги

Упражнение "Стульчик" или приседания возле стены прекрасно прорабатывает мышцы передней части бедер и является отличным тестом на выносливость ног. В частности, если вы можете выполнить упражнение определенное время, это свидетельствует о вашей силе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Продолжительность сидения "на стене" зависит от уровня физической подготовки и целей. Вот общая рекомендация:
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Выпады
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