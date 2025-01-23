RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Этот тест на приседания возле стены покажет, насколько сильны ваши ноги

Как выполнять упражнение "Стульчик", чтобы проверить свою силу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Упражнение "Стульчик" или приседания возле стены прекрасно прорабатывает мышцы передней части бедер и является отличным тестом на выносливость ног. В частности, если вы можете выполнить упражнение определенное время, это свидетельствует о вашей силе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Чем полезно упражнение

Продолжительность сидения "на стене" зависит от уровня физической подготовки и целей. Вот общая рекомендация:

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Выпады

Упражнение "Выпады" (фото: eatthis.com)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиСпортзал