Шикарний м’ясний салат на свято "Чоловічий Каприз"
На новорічні свята хочеться побалувати домашніх або гостей чимось незвичайним, якимось рецептом, який всі будуть просити після куштування. Здивуйте на свята салатом "Чоловічий каприз", який готується з м'ясом.
Як приготувати салат "Чоловічий каприз", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
Що вам знадобиться:
- Свинина - 300 г
- Гриби - 400 г
- Морква по-корейські - 200 г
- Яйця - 3 шт.
- Плавлені сирки - 2 шт.
- Майонез
- Сіль - 1,5 ч. ложки
- Цибуля - 1 шт.
- Цукор - 2 ч. ложки
- Оцет 9% - 4 ст. ложки
Як готувати салат "Чоловічий каприз"
М'ясо відварюємо до готовності у солоній воді з лавровим листом та чорним перцем. Нарізаємо тонкими пластинами гриби та обсмажуємо їх на сковороді в олії до того моменту, поки не випарується вся волога з них.
Яйця варимо на круто, очищаємо та натираємо на дрібній тертці. Так само натираємо плавлені сирки. М1ясо нарізаємо дрібним кубиком.
Цибулю нарізаємо чверть кільцями, складаємо у миску, насипаємо ложку солі та цукру, вливаємо оцет. Додаємо воду і маринуємо приблизно 10 хвилин, щоб пішла гіркота.
У велику глибоку тарілку викладаємо рівним шаром м'ясо, робимо сіточку з майонезу. Зверху викладаємо мариновану цибулю. Робимо майонезну сіточку.
Далі - шар зі смажених грибів, сіточка, наступний - яйця, теж змащуємо майонезом. Потім - шар корейської моркви й останній - шар з натертих сирків. Кожен шар змащуємо майонезом. Прикрасити салат можна зеленню.
Викладайте всі інгредієнти шарами (Скриншот)
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