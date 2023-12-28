Салат з ананасами: смачний рецепт, від якого всі ахнуть за столом

Зовсім скоро Новий рік, тому багато хто збирає цікаві рецепти страв, щоб порадувати чи здивувати близьких за святковим столом. На застіллі майже у всіх обов'язково є салати.

Як приготувати смачний салат з ананасами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Прості рецепти ".

Що вам знадобиться:

Куряче філе відварене (можна взяти копчене) - 200-250 г

Консервовані ананаси - 200 г

Яйця - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Сир твердий - 100 г

Оцет 9% - 5 ст. ложок

Цукор - 1 ст. ложка

Вода - 8 ст. ложок

Майонез

Волоські горіхи - за бажанням

Як приготувати салат з ананасами

Цибулю потрібно нарізати півкільцями. У мисці змішати воду, оцет та цукор та отримати маринад. Цибулю потрібно залишити у цьому маринаді на 15-20 хвилин. Потім воду злити.

Курку нарізати невеликими шматочками, а ананас - кубиками. Яйця відварити та також нарізати кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.

Дно тарілки змащуємо майонезом і першим шаром викладаємо цибулю. На цибулю другим шаром викладаємо курку, змащуємо майонезом. Третій шар - ананаси, знову змащуємо майонезом.

4 шар - яйця, потім майонез. А усю конструкцію зверху посипаємо тертим сиром. За бажанням можна посипати рубаними волоськими горіхами, які чудово доповнюють цей салат.

Смачний салат з ананасами (скриншот)