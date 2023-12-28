Салат з ананасами: смачний рецепт, від якого всі ахнуть за столом
Зовсім скоро Новий рік, тому багато хто збирає цікаві рецепти страв, щоб порадувати чи здивувати близьких за святковим столом. На застіллі майже у всіх обов'язково є салати.
Як приготувати смачний салат з ананасами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
Що вам знадобиться:
- Куряче філе відварене (можна взяти копчене) - 200-250 г
- Консервовані ананаси - 200 г
- Яйця - 3 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Сир твердий - 100 г
- Оцет 9% - 5 ст. ложок
- Цукор - 1 ст. ложка
- Вода - 8 ст. ложок
- Майонез
- Волоські горіхи - за бажанням
Як приготувати салат з ананасами
Цибулю потрібно нарізати півкільцями. У мисці змішати воду, оцет та цукор та отримати маринад. Цибулю потрібно залишити у цьому маринаді на 15-20 хвилин. Потім воду злити.
Курку нарізати невеликими шматочками, а ананас - кубиками. Яйця відварити та також нарізати кубиками. Сир натерти на дрібній тертці.
Дно тарілки змащуємо майонезом і першим шаром викладаємо цибулю. На цибулю другим шаром викладаємо курку, змащуємо майонезом. Третій шар - ананаси, знову змащуємо майонезом.
4 шар - яйця, потім майонез. А усю конструкцію зверху посипаємо тертим сиром. За бажанням можна посипати рубаними волоськими горіхами, які чудово доповнюють цей салат.
Смачний салат з ананасами (скриншот)
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