Цей суп допомагає Памелі Андерсон бути у формі. Він містить безцінний для здоров’я інгредієнт

Який суп радить Памела Андерсон

Серед представлених рецептів є і улюблений суп Памели - з додаванням надзвичайно корисної сочевиці.

"Це страва, яку всі люблять і завжди з нетерпінням чекають, коли відвідують мій дім. Мої діти просто обожнюють цей суп", - каже Памела Андерсон.

Справжнім скарбом серед бобових є сочевиця, "героїня" кулінарного рецепту Памели Андерсон.

Це один із найдавніших харчових продуктів, відомих людині, і один із найпоживніших. Його особливо цінують вегетаріанці та вегани, оскільки він є джерелом легкозасвоюваного білка та забезпечує енергією на весь день. Але це ще не все, що може запропонувати цей продукт.

Сочевиця багата залізом, калієм, фосфором і магнієм, вона забезпечує організм необхідними макроелементами, підтримуючи його правильну роботу. Вітаміни групи В, в тому числі фолієва кислота, не тільки підтримують обмінні процеси і допомагають у виробленні еритроцитів, але і впливають на вироблення гормонів щастя - серотоніну і норадреналіну.

Також вживання сочевиці благотворно впливає на травну систему і серце. Крім того, сочевиця також містить дубильні речовини, які мають протиракові властивості. А клітковина, що міститься в зернах, стабілізує рівень цукру в крові.

Це чудова новина для людей з резистентністю до інсуліну, діабетом або гіпоглікемією - сочевиця може допомогти їм збалансувати метаболізм інсуліну, забезпечуючи постійне і повільне надходження енергії в організм.

Як приготувати суп з сочевиці Памели Андерсон?

Вам потрібні такі інгредієнти:

2 стебла селери

Морква 3-4 шт.

Цибуля 1 шт.

Картопля 2-3 шт.

кабачок, нарізаний кубиками 1 склянка

Нарізані кубиками солодку картоплю 1 склянка

Часник 2 зубчики,

Зелена сочевиця 1 склянка

Червона сочевиця 1 склянка

Томатне пюре 3 ст.л

Овочевий бульйон 2 л

Кокосове молоко 1 банка

Лимонний сік

Спеції: куркума, кмин, імбир, паприка копчена, перець тощо

Розігрійте оливкову олію у великій каструлі, додайте нарізану кубиками цибулю, селеру, моркву, картоплю, гарбуз, солодку картоплю та часник. Смажте все, періодично помішуючи близько 5 хвилин.

Сочевичний суп по рецепту Памели Андерсон (Скриншот)

Додайте спеції: мелену куркуму, кмин, імбир, копчену паприку, корицю, сіль і свіжомелений перець. Перемішайте і смажте ще 2-3 хвилини. Додайте зелену сочевицю і томатне пюре і знову обсмажте 2-3 хвилини. Залийте все овочевим бульйоном, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть суп 20 хвилин.

Потім додайте червону сочевицю і варіть ще 10 хвилин. Додайте кокосове молоко і вичавлений лимонний сік. Додайте шпинат і варіть, поки листя не зів’януть (приблизно 2-3 хвилини). При необхідності приправити сіллю і перцем. Подавайте суп з шматочком сметани і подрібненою петрушкою.