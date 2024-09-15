Дешевий та насичує. Ось який суперпродукт їсть Кейт Міддлтон на сніданок
Принцеса Уельська харчується правильно та збалансовано. Вона вживає на сніданок продукт, який дуже корисний та прекрасно насичує.
Про яку їжу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror.
Що їсть Кейт Міддлтон
Про харчування принцеси Уельскої багато писали протягом багатьох років, кажуть, що її повсякденне харчування базується на фруктах і овочах.
Кажуть, що на сніданок вона їсть продукти середземноморської дієти, включно з продуктами рослинного походження, такими як зелена капуста, матча, шпинат і чорничний коктейль.
Також вона регулярно насолоджується тарілкою вівсяної каші. Але вона обирає вівсянку не швидкого приготування.
Чим корисна вівсяна каша
Вівсяна каша - це суперпродукт. Овес може допомогти вам довше залишатися ситими, що може перешкодити вам перекусити або переїдати, і, у свою чергу, потенційно допоможе вам скинути непотрібні кілограми, оскільки вживання ситної їжі може допомогти вам зменшити споживання калорій.
Вівсянка дуже корисна (фото: Getty Images)
Оскільки овес містить велику кількість розчинної клітковини, з’їдаючи тарілку щоранку, ви зможете надовго почуватися ситими та задоволеними. Для вівсяної каші, сприятливої для схуднення, ідеально вибрати рослинне молоко.
Овес містить певний тип клітковини під назвою бета-глюкан, який допомагає організму збалансувати рівень цукру в крові та запобігає стрибкам і падінням, які можуть призвести до переїдання. Овес також відомий своєю здатністю знижувати рівень холестерину та допомагати регулювати рівень цукру в крові.
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