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Этот суп помогает Памеле Андерсон быть в форме. Он содержит бесценный для здоровья ингредиент

Какой суп помогает Памели Андерсон быть в форме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Памела Андерсон, популярнейший секс-символ 90-х и звезда культового сериала "Спасатели Малибу", сегодня привлекает внимание как защитница прав животных и пропагандистка здорового образа жизни. В октябре она издала свою первую кулинарную книгу под названием "Я люблю тебя. Рецепты от души", где опубликовала рецепт чрезвычайно полезного супа.

Какое именно первое блюдо помогает звезде быть всегда в форме, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fakt.

Какой суп советует Памела Андерсон

Среди представленных рецептов есть и любимый суп Памелы - с добавлением чрезвычайно полезной чечевицы.

"Это блюдо, которое все любят и всегда с нетерпением ждут, когда приходят в мой дом. Мои дети просто обожают этот суп", - говорит Памела Андерсон.

Настоящим кладом среди бобовых является чечевица, "героиня" кулинарного рецепта Памелы Андерсон.

Это один из самых древних пищевых продуктов, известных человеку, и один из самых питательных. Его особенно ценят вегетарианцы и веганы, поскольку он является источником легкоусвояемого белка и снабжает энергией на весь день. Но это еще не все, что может предложить этот продукт.

Чечевица богата железом, калием, фосфором и магнием, она снабжает организм необходимыми макроэлементами, поддерживая его правильную работу. Витамины группы В, в том числе фолиевая кислота, не только поддерживают обменные процессы и помогают в выработке эритроцитов, но и влияют на выработку гормонов счастья – серотонина и норадреналина.

Также употребление чечевицы благотворно влияет на пищеварительную систему и сердце. Кроме того, чечевица также содержит дубильные вещества, обладающие противораковыми свойствами. А клетчатка, содержащаяся в зернах, стабилизирует уровень сахара в крови.

Это отличная новость для людей с резистентностью к инсулину, диабетом или гипогликемией – чечевица может помочь им сбалансировать метаболизм инсулина, обеспечивая постоянное и медленное поступление энергии в организм.

Как приготовить суп из чечевицы Памелы Андерсон?

Вам нужны следующие ингредиенты:

  • 2 стебля сельдерея
  • Морковь 3-4 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Картофель 2-3 шт.
  • кабачок, нарезанный кубиками 1 стакан
  • Нарезанный кубиками сладкий картофель 1 стакан
  • Чеснок 2 зубчика,
  • Зеленая чечевица 1 стакан
  • Красная чечевица 1 стакан
  • Томатное пюре 3 ст.л
  • Овощной бульон 2 л
  • Кокосовое молоко 1 банка
  • Лимонный сок
  • Специи: куркума, тмин, имбирь, паприка копченая, перец и т.п.

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле, добавьте нарезанный кубиками лук, сельдерей, морковь, картофель, тыкву, сладкий картофель и чеснок. Жарьте все, периодически помешивая около 5 минут.

Чечевичный суп по рецепту Памелы Андерсон (Скриншот)

Добавьте специи: молотую куркуму, тмин, имбирь, копченую паприку, корицу, соль и свежемолотый перец. Перемешайте и жарьте еще 2-3 минуты. Добавьте зеленую чечевицу и томатное пюре и снова обжарьте 2-3 минуты. Залейте все овощным бульоном, доведите до кипения, убавьте огонь и варите суп 20 минут.

Затем добавьте красную чечевицу и варите еще 10 минут. Добавьте кокосовое молоко и выжатый лимонный сок. Добавьте шпинат и варите, пока листья не увянут (примерно 2-3 минуты). При необходимости приправить солью и перцем. Подавайте суп с кусочком сметаны и измельченной петрушкой.

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