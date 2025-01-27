Цей суп з 5 інгредієнтів зігріє взимку: рецепт смачної страви

Що потрібно для супу з куркою та локшиною

Для того, щоб приготувати простий суп, який зігріє в холодну пору року, необхідні такі продукти:

курячі стегна (з кісткою та шкірою) - 4 шт.

цибуля жовта - 1 шт.

імбир - 5-7 см

зелений горошок (свіжий або заморожений) - 75 г

локшина - 225 г

сіль - до смаку

перець чилі або паприка - до смаку

свіжа зелень - до смаку

Як готувати суп з 5 інгредієнтів

Для початку очистьте і наріжте цибулю на декілька великих частин. Вимийте імбир або зніміть з нього шкірку і злегка розчавіть його тильною стороною ножа. Також можна нарізати імбир на кілька великих шматочків.

Помістіть курячі стегна у велику каструлю і приправте сіллю до смаку. Потім залийте курку близько 1,4 л води і доведіть рідину до кипіння. Поки бульйон вариться, час від часу знімайте піну з поверхні рідини, щоб суп був прозорим.

Додайте в каструлю цибулю, імбир і, за бажанням, ще трохи солі. Перемішайте інгредієнти, зменште вогонь і варіть страву протягом 35-45 хвилин. Коли час закінчиться, перекладіть курячі стегна в миску.

Зачекайте, доки м'ясо трохи охолоне, тоді відокремте його від кістки і подрібніть. Також вийміть з супу усі шматочки імбиру та цибулі та викиньте їх. А бульйон потрібно продовжувати варити на слабкому вогні.

Водночас необхідно приготувати локшину. Покладіть її в окрему каструлю з окропом та варіть, дотримуючись інструкцій на упаковці. Потім злийте з готової локшини рідину.

Поверніть курку в суп, додайте горошок і доведіть суп до кипіння. Прокип'ятіть страву протягом 5 хвилин, щоб бульйон набув смаку і легкого кольору горошку.

Для подачі страви покладіть локшину в миску і полийте зверху великою кількістю бульйону з куркою і горошком. За бажанням прикрасьте суп свіжою зеленню, приправте перцем чилі або кунжутним маслом.