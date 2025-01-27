Этот суп из 5 ингредиентов согреет зимой: рецепт вкусного блюда

Что нужно для супа с курицей и лапшой

Для того, чтобы приготовить простой суп, который согреет в холодное время года, необходимы такие продукты:

куриные бедра (с костью и кожей) - 4 шт.

лук желтый - 1 шт.

имбирь - 5-7 см

зеленый горошек (свежий или замороженный) - 75 г

лапша - 225 г

соль - по вкусу

перец чили или паприка - по вкусу

свежая зелень - по вкусу

Как готовить суп из 5 ингредиентов

Для начала очистьте и нарежьте лук на несколько крупных частей. Вымойте имбирь или снимите с него кожуру и слегка раздавите его тыльной стороной ножа. Также можно нарезать имбирь на несколько крупных кусочков.

Поместите куриные бедра в большую кастрюлю и приправьте солью по вкусу. Затем залейте курицу около 1,4 л воды и доведите жидкость до кипения. Пока бульон варится, время от времени снимайте пену с поверхности жидкости, чтобы суп был прозрачным.

Добавьте в кастрюлю лук, имбирь и, по желанию, еще немного соли. Перемешайте ингредиенты, уменьшите огонь и варите блюдо в течение 35-45 минут. Когда время закончится, переложите куриные бедра в миску.

Подождите, пока мясо немного остынет, тогда отделите его от кости и измельчите. Также выньте из супа все кусочки имбиря и лука и выбросьте их. А бульон нужно продолжать варить на слабом огне.

Одновременно необходимо приготовить лапшу. Положите ее в отдельную кастрюлю с кипятком и варите, следуя инструкциям на упаковке. Затем слейте с готовой лапши жидкость.

Верните курицу в суп, добавьте горошек и доведите суп до кипения. Прокипятите блюдо в течение 5 минут, чтобы бульон приобрел вкус и легкий цвет горошка.

Для подачи блюда положите лапшу в миску и полейте сверху большим количеством бульона с курицей и горошком. По желанию украсьте суп свежей зеленью, приправьте перцем чили или кунжутным маслом.