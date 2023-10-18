Цей спосіб допоможе вам за секунду очистити відварені яйця: відео підірвало мережу

Як швидко очистити відварені яйця

Щоб зробити цей трюк, спочатку вам потрібно взяти сире яйце, яке, на думку експертів, ніколи не слід зберігати у холодильнику.

Потім постукайте ложкою по шкаралупі по дну яйця. А потім покладіть яйце варитися, як завжди.

"Вам потрібно знайти його дно і постукувати по ньому, доки не почуєте тріск" - сказала авторка відео.

Мембрана, що відокремлюється від шкаралупи, має полегшити процес легкого чищення яйця.

Отже, ви обережно постукуєте по яйцях, але насправді ви не розколюєте шкаралупу.

"Я наливаю в каструлю стільки води, щоб покрити яйця, а потім закриваю кришкою та доводжу до кипіння", - радить блогер.

Після цього авторка відео вимкнула вогонь і залишила яйця в каструлі із закритою кришкою приблизно на 15 хвилин.

"Я пробувала багато різних методів, але мені так і не вдалося досягти того, щоб шкаралупа відірвалася від яйця, не розірвавши яєчні білки", - сказала вона.