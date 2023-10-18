Цей спосіб допоможе вам за секунду очистити відварені яйця: відео підірвало мережу

Дуже часто важко почистити яйця, які щойно зварилися. А якщо вам це потрібно зробити дуже швидко?
Як миттєво очистити яйця, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на користувача TikTok під ніком smallbizcassie.
Щоб зробити цей трюк, спочатку вам потрібно взяти сире яйце, яке, на думку експертів, ніколи не слід зберігати у холодильнику.
Потім постукайте ложкою по шкаралупі по дну яйця. А потім покладіть яйце варитися, як завжди.
"Вам потрібно знайти його дно і постукувати по ньому, доки не почуєте тріск" - сказала авторка відео.
Мембрана, що відокремлюється від шкаралупи, має полегшити процес легкого чищення яйця.
Отже, ви обережно постукуєте по яйцях, але насправді ви не розколюєте шкаралупу.
"Я наливаю в каструлю стільки води, щоб покрити яйця, а потім закриваю кришкою та доводжу до кипіння", - радить блогер.
Після цього авторка відео вимкнула вогонь і залишила яйця в каструлі із закритою кришкою приблизно на 15 хвилин.
"Я пробувала багато різних методів, але мені так і не вдалося досягти того, щоб шкаралупа відірвалася від яйця, не розірвавши яєчні білки", - сказала вона.
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