З цим способом ви зварете буряки вдвічі швидше і заощадите на рахунках

Приготування буряків може зайняти вічність. А що, якщо вам потрібний салат із нього тут і зараз?

Скільки варити буряки і як грамотно скоротити цей час, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання przyślijprzepis.pl.

Як швидко відварити буряк

Приготування буряка восени або взимку для багатьох стає кошмаром. Чим більші і старші бульби, тим довше вони варяться в каструлі. Може статися так, що вам знадобиться для цього більше години.

Зробити це можна за 30 хвилин. Завдяки цьому способу ви заощадите багато електроенергії або газу.

Так ось, цукор допоможе бурякам швидше розм'якшитися та покращити його смак. На 1 кг буряка використовуйте 1 столову ложку цукру.

Спосіб приготування:

Помийте буряк губкою, не тріть його, інакше можна пошкодити шкірку. Покладіть у каструлю, додайте цукор і залийте окропом. Вода, що кипить, повинна покривати буряк мінімум на 2-3 см.

Варіть буряки на великому пальнику 30 хвилин на слабкому вогні. При необхідності долийте гарячу воду в каструлю.

Через 30 хвилин злийте воду з буряків і помістіть в другу каструлю з крижаною водою і кубиками льоду. Нехай вони полежать у цій воді 15 хвилин.

За цей час за рахунок термічного шоку овоч розм'якшиться для подальшого приготування.

Після цього часу процідіть, очистіть буряк і використовуйте його на свій розсуд.