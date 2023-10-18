Этот способ поможет вам за секунду очистить отварные яйца: видео взорвало сеть

Очень часто является трудным почистить яйца, которые только сварились. А если вам это нужно сделать очень быстро?
Как мгновенно очистить яйца, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на пользователя TikTok под ником smallbizcassie.
Чтобы сделать этот трюк, сначала вам нужно взять сырое яйцо, которое, по мнению экспертов, никогда не следует хранить в холодильнике.
Затем постучите ложкой по скорлупе по дну яйца. А потом положите яйцо вариться, как обычно.
"Вам нужно найти его дно и постукивать по нему, пока не услышите треск" - сказала автор видео.
Мембрана, отделяющаяся от скорлупы, должна облегчить процесс легкой чистки яйца.
Итак, вы осторожно постукиваете по яйцам, но на самом деле вы не раскалываете скорлупу.
"Я наливаю в кастрюлю столько воды, чтобы покрыть яйца, а затем закрываю крышкой и довожу до кипения", - советует блогер.
После этого автор видео выключила огонь и оставила яйца в кастрюле с закрытой крышкой примерно на 15 минут.
"Я пробовала много разных методов, но мне так и не удалось добиться того, чтобы скорлупа оторвалась от яйца, не разорвав яичные белки", - сказала она.
@smallbizcassie Does the viral egg tapping hack work for perfectly boiled eggs? Thank you @aymlessleigh84 for sharing this hack!@aymlessleigh84 #egghack #cookinghacksthatwork #boiledegg #boiledegghack #howto #eggs original sound - smallbizcassie
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