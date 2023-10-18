Этот способ поможет вам за секунду очистить отварные яйца: видео взорвало сеть

Как быстро очистить отварные яйца

Чтобы сделать этот трюк, сначала вам нужно взять сырое яйцо, которое, по мнению экспертов, никогда не следует хранить в холодильнике.

Затем постучите ложкой по скорлупе по дну яйца. А потом положите яйцо вариться, как обычно.

"Вам нужно найти его дно и постукивать по нему, пока не услышите треск" - сказала автор видео.

Мембрана, отделяющаяся от скорлупы, должна облегчить процесс легкой чистки яйца.

Итак, вы осторожно постукиваете по яйцам, но на самом деле вы не раскалываете скорлупу.

"Я наливаю в кастрюлю столько воды, чтобы покрыть яйца, а затем закрываю крышкой и довожу до кипения", - советует блогер.

После этого автор видео выключила огонь и оставила яйца в кастрюле с закрытой крышкой примерно на 15 минут.

"Я пробовала много разных методов, но мне так и не удалось добиться того, чтобы скорлупа оторвалась от яйца, не разорвав яичные белки", - сказала она.