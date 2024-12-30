Цей сніданок з трьох інгредієнтів надасть відчуття ситості та корисний для здоров'я

Що їсти зранку

Після того, як він нарізає ківі та додає йогурт, він вичавлює лайм і додає ще мед для солодкості.

"Все добре поєднується. Ківі - це одна з тих страв, які я люблю їсти вранці. Ви можете спробувати почати з двох ківі, і якщо вам це не подобається, є інші речі, які ви можете спробувати, наприклад яблука, груші та драконові фрукти", - додав доктор.