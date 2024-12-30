Цей сніданок з трьох інгредієнтів надасть відчуття ситості та корисний для здоров'я

Сніданок повинен бути корисним та ситним і його ні в якому разі не можна пропускати. Лікар назвав страву з 3 інгредієнтів, яку обов'язково потрібно їсти зранку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку доктора Джозефа Салхаба.
Після того, як він нарізає ківі та додає йогурт, він вичавлює лайм і додає ще мед для солодкості.
"Все добре поєднується. Ківі - це одна з тих страв, які я люблю їсти вранці. Ви можете спробувати почати з двох ківі, і якщо вам це не подобається, є інші речі, які ви можете спробувати, наприклад яблука, груші та драконові фрукти", - додав доктор.
@thestomachdoc Duet with @Emily Mariko Kiwi, lime, fiber, probiotics, and honey come together in this healthy breakfast #constipation #ibs #guthealth #kiwi #probiotics #metabolichealth original sound - Dr. Joseph Salhab
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