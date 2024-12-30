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Этот завтрак из трех ингредиентов придаст ощущение сытости и полезен для здоровья

Что есть на завтрак, чтобы быть долго сытыми (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Завтрак должен быть полезным и сытным и его ни в коем случае нельзя пропускать. Врач назвал блюдо из 3 ингредиентов, которое обязательно нужно есть утром.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу доктора Джозефа Салхаба.

Что есть утром 

После того, как он нарезает киви и добавляет йогурт, он выжимает лайм и добавляет еще мед для сладости.

"Все хорошо сочетается. Киви - это одно из тех блюд, которые я люблю есть утром. Вы можете попробовать начать с двух киви, и если вам это не нравится, есть другие вещи, которые вы можете попробовать, например яблоки, груши и драконовые фрукты", - добавил доктор.

@thestomachdoc Duet with @Emily Mariko Kiwi, lime, fiber, probiotics, and honey come together in this healthy breakfast #constipation #ibs #guthealth #kiwi #probiotics #metabolichealth original sound - Dr. Joseph Salhab
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