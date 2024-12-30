Этот завтрак из трех ингредиентов придаст ощущение сытости и полезен для здоровья

Что есть утром

После того, как он нарезает киви и добавляет йогурт, он выжимает лайм и добавляет еще мед для сладости.

"Все хорошо сочетается. Киви - это одно из тех блюд, которые я люблю есть утром. Вы можете попробовать начать с двух киви, и если вам это не нравится, есть другие вещи, которые вы можете попробовать, например яблоки, груши и драконовые фрукты", - добавил доктор.