Названо найкращий сніданок для жінок

Немає більш важливого прийому їжі, ніж сніданок, адже від нього залежить, як організм буде працювати протягом дня. Отже, що потрібно їсти, щоб мати багато енергії, але не набирати вагу?

Що потрібно вживати жінкам, щоб не набирати вагу та зарядитися енергією, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Medical News.

Чи стимулює сніданок обмін речовин?

Вибір правильних продуктів для їжі, особливо для сніданку, може підтримати ваш метаболізм, допомогти вам схуднути та підтримувати стабільну вагу, а також знизити ризик розвитку захворювань.

Правильний перший прийом їжі стимулює не тільки спалювання калорій, але й метаболізм поживних речовин, їх засвоєння, відновлення пошкоджень і регенерацію клітин.

Основні енергетичні поживні речовини включають вуглеводи, жири та білки. Спосіб їх обробки впливає не лише на кількість жиру в організмі. Побічно це може викликати такі стани, як постпрандіальна гіперглікемія або гіпоглікемія, збільшуючи ризик розвитку метаболічних розладів.

Щоб визначити, як сніданки з різним складом впливають на метаболізм, вчені створили відповідну математичну модель. Водночас це допомогло заповнити прогалини в наявних знаннях про вплив першого прийому їжі на жінок, які історично були недостатньо представлені в дослідженнях.

Що їсти на сніданок, щоб схуднути?

Як з'ясували фахівці, у жінок більш інтенсивний метаболізм жирних кислот, а не вуглеводів, як у чоловіків. Тому для підтримки оптимального рівня енергії та здоров’я жінкам буде більше корисний сніданок, багатий жирами, тоді як у випадку чоловіків перший прийом їжі має бути більш багатим на вуглеводи.

Чоловічий сніданок може включати вуглеводні страви, багаті розчинною клітковиною. Це включає: вівсянка, йогурт з фруктами та горіхами або добре збалансований смузі.

Яйця з овочами на сніданок - ідеальний вибір для жінки (фото: freepik.com)

У випадку з жінками більш рекомендовано наступне: пудинг чіа з кокосом, яйця з овочами та оливковою олією або сир з насінням та фруктами.

"Ми припускаємо, що на підвищену залежність від метаболізму жирів у жінок впливають гендерні відмінності в печінці та жировій тканині", - розповіла Аніта Т. Лейтон з Університету Ватерлоо в Онтаріо, провідний автор дослідження.

Однак печінка жінки зберігає більше глікогену, ніж печінка чоловіка, що призводить до зниження глікогенолізу (розпаду глікогену) та нижчого виробництва глюкози порівняно з чоловічою моделлю.

Це зниження рівня глюкози в крові сприяє окисленню вільних жирних кислот іншими органами і тканинами, що призводить до пришвидшення загального обміну жирів.

Простіше кажучи, жінки накопичують більше жиру, але вони також спалюють більше жиру під час тривалих періодів фізичних вправ і ефективніше метаболізують його, коли вживають під час їжі після нічного голодування. Як пояснює доктор Лейтон, жир є найпоширенішим джерелом енергії, яке дозволяє жінкам покривати високі витрати на харчування під час вагітності та лактації. Фахівець також вказує, що відмінності між статями, швидше за все, пов'язані з більш високим рівнем естрогену у жінок.