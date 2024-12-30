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Цей сніданок з трьох інгредієнтів надасть відчуття ситості та корисний для здоров'я

Понеділок 30 грудня 2024 18:03
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Цей сніданок з трьох інгредієнтів надасть відчуття ситості та корисний для здоров'я Що їсти на сніданок, щоб бути довго ситими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сніданок повинен бути корисним та ситним і його ні в якому разі не можна пропускати. Лікар назвав страву з 3 інгредієнтів, яку обов'язково потрібно їсти зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку доктора Джозефа Салхаба.

Що їсти зранку

Експерт радить взяти два ківі, трохи лайму та грецького йогурту та приготувати корисний сніданок.

"Коли я нарізаю ківі, я залишаю шкірку для додаткової клітковини, але ви можете не залишити шкірку, якщо вам це не подобається", - пояснив він.

Після того, як він нарізає ківі та додає йогурт, він вичавлює лайм і додає ще мед для солодкості.

"Все добре поєднується. Ківі - це одна з тих страв, які я люблю їсти вранці. Ви можете спробувати почати з двох ківі, і якщо вам це не подобається, є інші речі, які ви можете спробувати, наприклад яблука, груші та драконові фрукти", - додав доктор.

Зокрема, завдяки високому вмісту клітковини шкірці це допомагає підтримувати здоровий кишечник, оскільки живить хороші бактерії, а також сприяє хорошому травленню.

Крім того, шкірка фруктів також багата антиоксидантами та позбавляє організм від вільних радикалів - неспарених електронів, які пошкоджують тіло та його клітини, що може призвести до раку.

Два добре відомих антиоксиданти - це вітамін С і Е, і ківі багаті ними.

Крім того, велика кількість вітаміну Е може допомогти надати омолоджуючу дію на шкіру.

@thestomachdoc Duet with @Emily Mariko Kiwi, lime, fiber, probiotics, and honey come together in this healthy breakfast #constipation #ibs #guthealth #kiwi #probiotics #metabolichealth original sound - Dr. Joseph Salhab

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