Этот завтрак из трех ингредиентов придаст ощущение сытости и полезен для здоровья

Завтрак должен быть полезным и сытным и его ни в коем случае нельзя пропускать. Врач назвал блюдо из 3 ингредиентов, которое обязательно нужно есть утром.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу доктора Джозефа Салхаба.

Что есть утром

Эксперт советует взять два киви, немного лайма и греческого йогурта и приготовить полезный завтрак.

"Когда я нарезаю киви, я оставляю кожуру для дополнительной клетчатки, но вы можете не оставить кожуру, если вам это не нравится", - объяснил он.

После того, как он нарезает киви и добавляет йогурт, он выжимает лайм и добавляет еще мед для сладости.

"Все хорошо сочетается. Киви - это одно из тех блюд, которые я люблю есть утром. Вы можете попробовать начать с двух киви, и если вам это не нравится, есть другие вещи, которые вы можете попробовать, например яблоки, груши и драконовые фрукты", - добавил доктор.

В частности, благодаря высокому содержанию клетчатки в кожуре это помогает поддерживать здоровый кишечник, поскольку питает хорошие бактерии, а также способствует хорошему пищеварению.

Кроме того, кожура фруктов также богата антиоксидантами и избавляет организм от свободных радикалов - неспаренных электронов, которые повреждают тело и его клетки, что может привести к раку.

Два хорошо известных антиоксиданта - это витамин С и Е, и киви богаты ими.