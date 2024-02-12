Цей "смугастий" пиріг підкорить дітей та дорослих. Простий та бюджетний рецепт без яєць

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

1 склянка манки

1 склянка борошна

1 склянка цукру

половина склянки олії

2 склянки кефіру

1 чайна ложка розпушувача

2 столові ложки какао.

Почнемо приготування. Спочатку з'єднайте усі сухі інгредієнти, ретельно перемішайте. Вже потім додавайте кефір та олію, не забувайте усе збивати виделкою.

Після цього додайте ванільний цукор та ще раз усе перемішайте. Розділіть тісто на дві половини. У першу додайте какао.

Підготуйте форму. Змастіть її твердим маслом або соняшниковою олією. Після цього викладайте обидві частини тіста, аби кольори змінювалися. А потім візьміть зубочистку та намалюйте візерунок. Не треба хвилюватися, ви можете хаотично змішувати кольори, усе одно вийде дуже ефектно.

Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці. Тісто пропечеться приблизно за 30 хвилин, але перевіряйте готовність зубочисткою або дерев'яною паличкою.