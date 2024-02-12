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Этот "полосатый" пирог покорит детей и взрослых. Простой и бюджетный рецепт без яиц

Как приготовить пирог на манке (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите приготовить что-то сладкое, но дома нет яиц - попробуйте сделать "полосатый" пирог. Для него вам не понадобится тратить много времени и искать кухонные весы, ведь измеряется все обычными стаканами.

Как приготовить "полосатый" пирог на манке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан манки
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • половина стакана масла
  • 2 стакана кефира
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 2 столовых ложки какао.

Начнем приготовление. Сначала соедините все сухие ингредиенты, тщательно перемешайте. Уже потом добавляйте кефир и растительное масло, не забывайте все взбивать вилкой.

После этого добавьте ванильный сахар и перемешайте еще раз. Разделите тесто на две половины. В первую добавьте какао.

Подготовьте форму. Смажьте ее твердым или подсолнечным маслом. После этого выкладывайте обе части теста, чтобы цвет чередовался. Затем возьмите зубочистку и нарисуйте узор. Не нужно волноваться, вы можете хаотично смешивать цвета, все равно получится очень эффектно.

Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Тесто пропечется примерно за 30 минут, но проверяйте готовность зубочисткой или деревянной палочкой.

Напомним, ранее стало известно, как приготовить нежные панкейки на воде.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, как приготовить ажурные блины без яиц и молока.

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