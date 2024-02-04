Ажурні млинці без яєць та молока. Пісний рецепт на мінералці
Млинці - ідеальний варіант для сніданку, а також можуть стати вдалим доповненням до будь-якого меню. Окрім цього, ця страва досить бюджетна, особливо якщо ви готуватимете млинці без яєць та молока.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпростіший пісний рецепт млинців.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Shuba, YouTube-канал фуд-блогерки Оксани Голіян.
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
- 500 мілілітрів мінеральної газованої води
- 50 грамів олії (3-4 столові ложки)
- половина чайної ложки солі
- 2 чайні ложки цукру
- 250-280 грамів борошна.
Почнемо приготування. Ажурні млинці дуже швидко смажаться, а тісто для них робиться буквально за декілька хвилин, після чого йому буде потрібно трохи часу, аби воно настоялося. Спочатку змішайте воду з сіллю та цукром. Потім починайте поступово всипати борошно, ретельно усе перемішуйте.
Далі додайте олію та ще раз збийте тісто, аби воно було однорідним. Після цього залиште суміш на 10-15 хвилин.
Смажити млинці потрібно на гарно розігрітій пательні з олією, з обох боків. Наливайте тісто тонким шаром, аби млинці були ажурними та ніжними.
Перевертайте млинець на інший бік, коли помітите, що краєчки почали рум'янитися. Кожна господиня робить це по-різному: хтось перевертає виделкою, хтось - лопаткою. Обирайте найбільш зручний спосіб саме для вас.
Подавати готові млинці можна як самостійну страву, так і разом з будь-якою начинкою. Чудово підійде джем або щось солоденьке.
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