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Ажурні млинці без яєць та молока. Пісний рецепт на мінералці

Неділя 04 лютого 2024 12:59
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Ажурні млинці без яєць та молока. Пісний рецепт на мінералці Рецепт пісних млинців (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Млинці - ідеальний варіант для сніданку, а також можуть стати вдалим доповненням до будь-якого меню. Окрім цього, ця страва досить бюджетна, особливо якщо ви готуватимете млинці без яєць та молока.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найпростіший пісний рецепт млинців.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Shuba, YouTube-канал фуд-блогерки Оксани Голіян.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 500 мілілітрів мінеральної газованої води
  • 50 грамів олії (3-4 столові ложки)
  • половина чайної ложки солі
  • 2 чайні ложки цукру
  • 250-280 грамів борошна.

Почнемо приготування. Ажурні млинці дуже швидко смажаться, а тісто для них робиться буквально за декілька хвилин, після чого йому буде потрібно трохи часу, аби воно настоялося. Спочатку змішайте воду з сіллю та цукром. Потім починайте поступово всипати борошно, ретельно усе перемішуйте.

Далі додайте олію та ще раз збийте тісто, аби воно було однорідним. Після цього залиште суміш на 10-15 хвилин.

Смажити млинці потрібно на гарно розігрітій пательні з олією, з обох боків. Наливайте тісто тонким шаром, аби млинці були ажурними та ніжними.

Перевертайте млинець на інший бік, коли помітите, що краєчки почали рум'янитися. Кожна господиня робить це по-різному: хтось перевертає виделкою, хтось - лопаткою. Обирайте найбільш зручний спосіб саме для вас.

Подавати готові млинці можна як самостійну страву, так і разом з будь-якою начинкою. Чудово підійде джем або щось солоденьке.

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