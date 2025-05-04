Это лакомство из отдела "кондитерки" можно спокойно покупать детям

Кажется, в отделе кондитерки нет ничего полезного? Оказывается, есть одно лакомство на натуральной основе, которое можно смело давать даже малышам.

О каких именно сладостях идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Однако есть один скромный, но замечательный продукт, который стоит особняком и вполне заслуживает места в вашем рационе. Его состав и свойства делают его значительно лучшей альтернативой многим другим сладостям, и его вполне можно предлагать даже самым юным сладкоежкам. Речь идет о... пастиле!

Что такое пастила и чем она отличается?

Пастила - это традиционный славянский десерт, который готовится на основе фруктового или ягодного пюре, чаще всего яблочного. Классическая пастила может содержать небольшое количество сахара, яичный белок и натуральные загустители - пектин или агар-агар. По сути, это концентрированный фрукт, высушенный до состояния плотного или воздушного "брусочка" или ленты.

В отличие от большинства современных конфет, шоколадных батончиков, карамели или печенья, пастила:

Имеет фруктовую основу

Главный ингредиент - это фрукты (яблоки, ягоды, абрикосы и т.д.), а не сахарный сироп или растительные жиры.

Содержит пектин

Этот натуральный полисахарид, содержащийся во фруктах, является разновидностью растворимой клетчатки. Пектин полезен для пищеварения, способствует выведению токсинов из организма и может помогать снижать уровень холестерина.

Содержит меньше жира

В большинстве видов пастилы жир или полностью отсутствует, или присутствует в минимальных количествах, в отличие от шоколада или выпечки.

Может иметь меньше добавленного сахара

Существуют виды пастилы, где количество добавленного сахара минимальное или его вообще нет (т.н. "бездрожжевая" или "фруктовая" пастила, похожая на фруктовый лаваш). Сладость в таких случаях обеспечивается природными сахарами из фруктов.

Чем полезна пастила, особенно для детей?

Благодаря своему составу, пастила может быть не только вкусной, но и нести определенную пользу:

Источник энергии

Фруктовые сахара (фруктоза, глюкоза) быстро усваиваются и дают ребенку необходимую энергию для активности.

Клетчатка (пектин)

Способствует нормализации работы кишечника и помогает очищать организм.

Витамины и минералы

Хотя в процессе обработки часть витаминов может разрушаться, качественная пастила из натуральных фруктов все равно может сохранять некоторые полезные вещества, присутствующие в исходном сырье.

Натуральный состав

Выбирая пастилу с минимальным составом, вы избегаете потенциально вредных искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, которые часто присутствуют в ярких детских сладостях.

Как выбрать "правильную" пастилу?

Ключ к пользе - внимательный выбор! Не вся пастила одинаково полезна. Всегда читайте этикетку:

Состав

Идеально, если в составе указаны только фрукты/ягоды (например, "пюре яблочное"), возможно, с добавлением белка и пектина/агара. Чем короче список ингредиентов - тем лучше.

Сахар

Обратите внимание на количество добавленного сахара. Варианты без добавленного сахара или с минимальным его количеством будут лучше.

Красители и ароматизаторы

Старайтесь избегать продуктов с искусственными красителями (E-номера) и сильными химическими ароматизаторами.

Некоторые виды зефира, которые также готовятся на основе фруктового пюре с белком и пектином/агаром, могут рассматриваться как близкая и тоже относительно лучшая альтернатива.

Даже если пастила считается более "полезным" лакомством, это все равно источник сахаров и углеводов. Она не заменит полноценные фрукты. Пастила - это отличный вариант десерта или перекуса, но она должна быть частью сбалансированного рациона, а не его основой. Контролируйте порции, особенно когда даете ее детям.