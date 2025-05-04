Цей смачний десерт можна їсти щодня: не наберете жодного граму

Десерт - це не ворог фігури. Сучасна дієтологія дедалі частіше доводить, що можна насолоджуватись солодким без докорів сумління.
Який десерт ви можете їсти щодня - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Йдеться про чіа-пудинг - легкий, поживний і абсолютно безпечний для вашої фігури.
Цей десерт вже кілька років поспіль входить до списку улюбленців серед тих, хто дотримується здорового способу життя. Основні інгредієнти — насіння чіа, рослинне молоко (або звичайне), трохи меду чи кленового сиропу для солодкості, а також фрукти або ягоди за смаком. Усе змішується, охолоджується кілька годин у холодильнику - і готово! В результаті маємо кремову, ніжну текстуру, яка нагадує пудинг або навіть десерт у стилі "мус".
Десерт легко адаптувати під будь-який смак: додайте какао, кокос, горіхове масло, лісові ягоди або банан - і щоразу він буде новим. А головне - це не просто солодкий перекус, а здоровий ритуал, який принесе задоволення і користь.
Якщо ви мрієте про фігуру мрії, але не готові відмовлятися від солодкого - чіа-пудинг стане вашим найкращим союзником. Їжте його хоч щодня - і залишайтеся в формі!