Этот вкусный десерт можно есть каждый день: не наберете ни одного грамма

Десерт - это не враг фигуры. Современная диетология все чаще доказывает, что можно наслаждаться сладким без угрызений совести.
Какой десерт вы можете есть каждый день - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Речь идет о чиа-пудинге - легком, питательном и абсолютно безопасном для вашей фигуры.
Этот десерт уже несколько лет подряд входит в список любимчиков среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. Основные ингредиенты - семена чиа, растительное молоко (или обычное), немного меда или кленового сиропа для сладости, а также фрукты или ягоды по вкусу. Все смешивается, охлаждается несколько часов в холодильнике - и готово! В результате имеем кремовую, нежную текстуру, которая напоминает пудинг или даже десерт в стиле "мусс".
Десерт легко адаптировать под любой вкус: добавьте какао, кокос, ореховое масло, лесные ягоды или банан - и каждый раз он будет новым. А главное - это не просто сладкий перекус, а здоровый ритуал, который принесет удовольствие и пользу.
Если вы мечтаете о фигуре мечты, но не готовы отказываться от сладкого - чиа-пудинг станет вашим лучшим союзником. Ешьте его хоть каждый день - и оставайтесь в форме!