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Этот вкусный десерт можно есть каждый день: не наберете ни одного грамма

Фото: Этот десерт можно спокойно есть и худеть (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Десерт - это не враг фигуры. Современная диетология все чаще доказывает, что можно наслаждаться сладким без угрызений совести.

Какой десерт вы можете есть каждый день - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какой десерт - не враг фигуры?

Речь идет о чиа-пудинге - легком, питательном и абсолютно безопасном для вашей фигуры.

Этот десерт уже несколько лет подряд входит в список любимчиков среди тех, кто придерживается здорового образа жизни. Основные ингредиенты - семена чиа, растительное молоко (или обычное), немного меда или кленового сиропа для сладости, а также фрукты или ягоды по вкусу. Все смешивается, охлаждается несколько часов в холодильнике - и готово! В результате имеем кремовую, нежную текстуру, которая напоминает пудинг или даже десерт в стиле "мусс".

Почему чиа-пудинг - идеальный десерт для ежедневного употребления?

  • Минимум калорий - порция содержит в среднем 150-200 ккал.
  • Максимум пользы - семена чиа богаты омега-3, клетчаткой, белком и антиоксидантами.
  • Длительное ощущение сытости - пудинг надолго снижает аппетит, помогая избежать переедания.
  • Улучшение пищеварения - клетчатка нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
  • Поддержание веса - регулярное употребление такого десерта может даже способствовать похудению.

Десерт легко адаптировать под любой вкус: добавьте какао, кокос, ореховое масло, лесные ягоды или банан - и каждый раз он будет новым. А главное - это не просто сладкий перекус, а здоровый ритуал, который принесет удовольствие и пользу.

Если вы мечтаете о фигуре мечты, но не готовы отказываться от сладкого - чиа-пудинг станет вашим лучшим союзником. Ешьте его хоть каждый день - и оставайтесь в форме!

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