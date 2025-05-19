Цей скромний будинок різко став відомим у всьому світі: його продають за шалені гроші (фото)

Будинок, у якому виріс новообраний Папа Лев XIV, виставили на аукціон у США після стрімкого зростання інтересу до об'єкта. Його дитячий дім у передмісті Чикаго раніше був звичайною нерухомістю, але після обрання Папи - перетворився на частинку історії.

Про це повідомляє РБК-Україна (Styler) з посиланням на Bloomberg.

Де знаходиться будинок і скільки за нього хочуть

Мова йде про будинок із трьома спальнями за адресою 212 E 141st Place у Долтоні, штат Іллінойс - це приблизно 32 км на південь від Чикаго. В аукціонному домі Paramount Realty USA кажуть, що торги стартують з 250 тисяч доларів.

Цікаво, що будинок спочатку виставили на продаж ще в січні за 219 тисяч. Але особливої уваги він не привертав аж до 8 травня, коли кардинала Роберта Френсіса Превоста офіційно проголосили Папою Римським.

"До цього це був просто будинок. Після обрання - це вже символ, історія", - каже директор Paramount Realty Міша Хагані. Дім, у якому провів дитинство Папа Римський (фото: realtor.com)

Що відомо про будинок і його минуле

Нерухомість знаходиться у спокійному робітничому районі Долтона. Папа Лев XIV, хоч і народився у Чикаго, саме тут провів частину свого дитинства.

У 2024 році будинок придбав інвестор за 66 тисяч доларів, повністю відремонтував його та виставив на продаж. Але до дня обрання Папи особливого попиту не було - ціна навіть знижувалась до 199 тисяч.Усе змінилось 8 травня. За словами агента рієлторської компанії ICandy Realty Стіва Будзіка, за кілька годин після новини про обрання Превоста понтифіком, будинок отримав вісім пропозицій і був знятий з ринку.

Ось так виглядає зараз будинок, у якому провів дитинство Папа Римський (фото: realtor.com)

Будинок як пам’ятка: як пройде аукціон

Щоб врахувати особливий статус нерухомості, власники вирішили виставити її на елітний аукціон. У такий спосіб, до слова, свого часу Paramount продавала будинок дитинства Дональда Трампа у Нью-Йорку.

Торги за будинок Папи триватимуть до 18 червня, але продавець може прийняти привабливу пропозицію і раніше.

Об’єкт описують як "унікальну можливість придбати частину папської історії".

"Тепер ви не продаєте нерухомість - ви продаєте історію. І якщо щось є настільки унікальним, його ціна визначається не ринком, а тим, скільки готовий заплатити конкретний покупець", - пояснює Будзік.

Тим часом ні агенти, ні організатори аукціону не беруться прогнозувати, скільки зрештою заплатять за будинок. Але очевидно одне - на нього тепер дивляться не як на скромне житло, а як на історичний артефакт, пов’язаний із першим в історії Папою зі США.