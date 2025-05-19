Этот скромный дом резко стал известным во всем мире: его продают за бешеные деньги (фото)

Дом, в котором вырос новоизбранный Папа Лев XIV, выставили на аукцион в США после стремительного роста интереса к объекту. Его детский дом в пригороде Чикаго раньше был обычной недвижимостью, но после избрания Папы - превратился в частичку истории.

Об этом сообщает РБК-Украина (Styler) со ссылкой на Bloomberg .

Где находится дом и сколько за него хотят

Речь идет о доме с тремя спальнями по адресу 212 E 141st Place в Долтоне, штат Иллинойс - это примерно 32 км к югу от Чикаго. В аукционном доме Paramount Realty USA говорят, что торги стартуют с 250 тысяч долларов.

Интересно, что дом изначально выставили на продажу еще в январе за 219 тысяч. Но особого внимания он не привлекал вплоть до 8 мая, когда кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста официально провозгласили Папой Римским.

"До этого это был просто дом. После избрания - это уже символ, история", - говорит директор Paramount Realty Миша Хагани. Дом, в котором провел детство Папа Римский (фото: realtor.com)

Что известно о доме и его прошлом

Недвижимость находится в спокойном рабочем районе Долтона. Папа Лев XIV, хоть и родился в Чикаго, именно здесь провел часть своего детства.

В 2024 году дом приобрел инвестор за 66 тысяч долларов, полностью отремонтировал его и выставил на продажу. Но до дня избрания Папы особого спроса не было - цена даже снижалась до 199 тысяч.

Все изменилось 8 мая. По словам агента риэлторской компании ICandy Realty Стива Будзика, за несколько часов после новости об избрании Превоста понтификом, дом получил восемь предложений и был снят с рынка.

Вот так выглядит сейчас дом, в котором провел детство Папа Римский (фото: realtor.com)

Дом как памятник: как пройдет аукцион

Чтобы учесть особый статус недвижимости, владельцы решили выставить ее на элитный аукцион. Таким образом, к слову, в свое время Paramount продавала дом детства Дональда Трампа в Нью-Йорке.

Торги за дом Папы продлятся до 18 июня, но продавец может принять заманчивое предложение и раньше.

Объект описывают как "уникальную возможность приобрести часть папской истории".

"Теперь вы не продаете недвижимость - вы продаете историю. И если что-то является настолько уникальным, его цена определяется не рынком, а тем, сколько готов заплатить конкретный покупатель", - объясняет Будзик.

Между тем ни агенты, ни организаторы аукциона не берутся прогнозировать, сколько в итоге заплатят за дом. Но очевидно одно - на него теперь смотрят не как на скромное жилье, а как на исторический артефакт, связанный с первым в истории Папой из США.