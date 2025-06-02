Цей швидкий тест покаже реальну силу ваших рук: перевір себе!

Тест на силу хвату - простий спосіб оцінити фізичну силу рук та загальний стан м’язової системи. Він використовується для виявлення змін у здоров’ї та рівні фізичної підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Чому важливо перевіряти силу хвату

За словами тренера Калеба Германа, м'язова маса зменшується приблизно на 3%-8% кожні 10 років після досягнення 30 років. Цей темп зниження прискорюється після 60 років.

Гарна новина полягає в тому, що регулярні тренування з опором можуть допомогти підтримувати та нарощувати м'язи, а також сприяти активному, незалежному способу життя. Калеб ділиться простим випробуванням хвата, яке показує, чи ваша фізична форма ідеальна.

Дослідження показують, що слабкий хват класифікується, якщо вага менше 15 кг для жінок і менше 25 кг для чоловіків. І ваша сила - не єдине, на що впливає ваш хват.

Згідно з дослідженням, слабка сила хвата також може сигналізувати про ослаблену імунну систему, що робить вас більш схильними до захворювань.

Простий тест на хватку, який може оцінити вашу фізичну форму

Найпростіший спосіб перевірити силу хвата - це скористатися тестером сили хвата, таким як ручний динамометр. Він абсолютно простий у використанні.

"Просто візьміться за ручку та стисніть її протягом хвилини, і інструмент покаже вам вагу", - пояснює Калеб.

Ручний динамометр (фото: Freepik)

Якщо у вас немає легкодоступного динамометра, ви можете перевірити силу хвата, стиснувши рукою невелику подушку або м'яч.

"Встановіть таймер на одну хвилину та подивіться, скільки разів ви можете стиснути та відпустити м’яч антистрес. Більш як 30 стискань за цей проміжок часу ідеально підходить для розвитку сили хвата", - додав Калеб.