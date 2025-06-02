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Этот быстрый тест покажет реальную силу ваших рук: проверь себя!

Понедельник 02 июня 2025 15:30
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Этот быстрый тест покажет реальную силу ваших рук: проверь себя! Назван тест, который покажет силу рук (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тест на силу хвата - простой способ оценить физическую силу рук и общее состояние мышечной системы. Он используется для выявления изменений в здоровье и уровне физической подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Почему важно проверять силу хвата

По словам тренера Калеба Германа, мышечная масса уменьшается примерно на 3%-8% каждые 10 лет после достижения 30 лет. Этот темп снижения ускоряется после 60 лет.

Хорошая новость заключается в том, что регулярные тренировки с сопротивлением могут помочь поддерживать и наращивать мышцы, а также способствовать активному, независимому образу жизни. Калеб делится простым испытанием хвата, которое показывает, идеальна ли ваша физическая форма.

Исследования показывают, что слабый хват классифицируется, если вес менее 15 кг для женщин и менее 25 кг для мужчин. И ваша сила - не единственное, на что влияет ваш хват.

Согласно исследованию, слабая сила хвата также может сигнализировать об ослабленной иммунной системе, что делает вас более склонными к заболеваниям.

Простой тест на хватку, который может оценить вашу физическую форму

Самый простой способ проверить силу хвата - это воспользоваться тестером силы хвата, таким как ручной динамометр. Он абсолютно прост в использовании.

"Просто возьмитесь за ручку и сожмите ее в течение минуты, и инструмент покажет вам вес", - объясняет Калеб.

Этот быстрый тест покажет реальную силу ваших рук: проверь себя!Ручной динамометр (фото: Freepik)

Если у вас нет легкодоступного динамометра, вы можете проверить силу хвата, сжав рукой небольшую подушку или мяч.

"Установите таймер на одну минуту и посмотрите, сколько раз вы можете сжать и отпустить мяч антистресс. Более 30 сжатий за этот промежуток времени идеально подходит для развития силы хвата", - добавил Калеб.

Что касается ориентиров, то для людей в возрасте от 35 до 40 лет 62 кг является надежной целью. Для людей от 40 до 55 лет прекрасно подойдет 27,3 кг. Тем, кому 55 лет и старше, следует стремиться к 18-23 кг.

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