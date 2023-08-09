Цей секрет при засолюванні використовували ще наші бабусі: що додати, щоб огірки хрумтіли

При виборі спецій при консервуванні овочів кулінари зазвичай дотримуються стандартного набору. Це парасольки кропу, зубчики часнику, хрін, сіль, горошини перцю, а також оцет. Більш досвідчені додають у банки ще листя смородини чи вишні.

Але є один рідкісний інгредієнт, про який мало хто знає. Його в рецептах зазвичай передають із покоління до покоління. Але саме він робить огірки твердими, хрусткими та зводить до мінімуму ризик, що закрутка "забродить".

І цей інгредієнт – листя дуба. На одну банку потрібно додати буквально 2-3 листочки. Цього вистачить, щоб ваші овочі опинилися під захистом дубильних речовин. Такі огірки простоять усю зиму і залишатимуться хрусткими та пружними навіть навесні.

Листя дуба бажано збирати з дерев, які ростуть далеко від доріг, трас чи підприємств. І найкращий ефект - від молодого листя дуба.

Перед додаванням у банку таке листя потрібно добре помити та обдати окропом. Покладіть один листочок на дно вашої консервації, а другий покладіть зверху.