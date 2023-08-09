UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей секрет при засолюванні використовували ще наші бабусі: що додати, щоб огірки хрумтіли

Секретний інгредієнт для хрустких огірків (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

При консервації солоних або маринованих огірків більшість кулінарів хочуть досягти одного важливого елемента - щоб овочі хрумтіли. І досягти такого результату допоможе лише один секретний інгредієнт, який до банок додавали ще наші бабусі.

Який секрет при засолюванні використовували для отримання хрумких огірків - читайте в матеріалі нижче.

При виборі спецій при консервуванні овочів кулінари зазвичай дотримуються стандартного набору. Це парасольки кропу, зубчики часнику, хрін, сіль, горошини перцю, а також оцет. Більш досвідчені додають у банки ще листя смородини чи вишні.

Але є один рідкісний інгредієнт, про який мало хто знає. Його в рецептах зазвичай передають із покоління до покоління. Але саме він робить огірки твердими, хрусткими та зводить до мінімуму ризик, що закрутка "забродить".

І цей інгредієнт – листя дуба. На одну банку потрібно додати буквально 2-3 листочки. Цього вистачить, щоб ваші овочі опинилися під захистом дубильних речовин. Такі огірки простоять усю зиму і залишатимуться хрусткими та пружними навіть навесні.

Листя дуба бажано збирати з дерев, які ростуть далеко від доріг, трас чи підприємств. І найкращий ефект - від молодого листя дуба.

Перед додаванням у банку таке листя потрібно добре помити та обдати окропом. Покладіть один листочок на дно вашої консервації, а другий покладіть зверху.

До речі, раніше ми писали про те, як зробити бюджетну та смачну заправку для борщу на зиму.

А ще розповідали про те, яку відмінну заправку для розсольника та салатів можна зробити з огірків, що перезріли.

Читайте РБК-Україна в Google News
огіркизакрутки на зимуконсервациязаготовка продуктов