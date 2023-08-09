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Этот секрет при засолке использовали еще наши бабушки: что добавить, чтобы огурцы хрустели

Секретный ингредиент для хрустящих огурцов (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

При консервации соленых или маринованных огурцов большинство кулинаров хотят добиться одного важного элемента - чтобы овощи хрустели. И добиться такого результата поможет всего один секретный ингредиент, который в банки добавляли еще наши бабушки.

Какой секрет при засолке использовали для получения хрустящих огурцов - читайте в материале ниже.

При выборе специй при консервировании овощей кулинары придерживаются обычно стандартного набора. Это зонтики укропа, зубчики чеснока, хрен, соль, горошины перца, а также уксус. Более опытные добавляют в банки еще листья смородины или вишни.

Но есть один редкий ингредиент, о котором знают немногие. Его в рецептах обычно передают из поколения в поколение. Но именно он делает огурцы твердыми, хрустящими и сводит к минимуму риск, что закрутка "забродит".

И этот ингредиент - листья дуба. На одну банку нужно добавить буквально 2-3 листочка. Этого хватит, чтобы ваши овощи оказались под защитой дубильных веществ. Такие огурцы простоят всю зиму и будут оставаться хрустящими и упругими даже весной.

Листья дуба желательно собирать с деревьев, которые растут далеко от дорог, трасс или предприятий. И самый лучший эффект - от молодых листьев дуба.

Перед добавлением в банку такие листья нужно хорошо помыть и обдать кипятком. Уложите один листик на дно вашей консервации, а второй разместите сверху.

Кстати, ранее мы писали о том, как сделать бюджетную и вкусную заправку для борща на зиму.

А еще рассказывали о том, какую отличную заправку для рассольника и салатов можно сделать из перезревших огурцов.

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