Найкорисніша закрутка на зиму: як зробити просту та бюджетну заправку для борщу
Що може бути смачніше і корисніше традиційного борщу взимку? Ця страва чудово зігріє, допоможе відновити сили, наситить вітамінами та вгамує голод у будь-якій ситуації. А зараз саме час робити закрутки, тому на зиму варто запастись баночками із заправкою для борщу.
Як зробити самостійно заправку для борщу у банці - читайте у матеріалі нижче.
Що вам знадобиться:
Рецепт розрахований на 12 баночок об'ємом 0,5 літра. Якщо ви хочете зробити більше – додайте ще продукти до цього списку.
- Буряк - 3 кг
- Морква – 1 кг
- Цибуля - 1 кг
- Перець болгарський – 1 кг
- Помідори – 1 кг
- Цукор - 1 склянка
- Сіль – 3 ст. ложки
- Рослинна олія - 1 склянка
- Оцет (9%) – 125 мл
Спосіб приготування
Всі овочі помийте та очистіть від шкірки. Цибулю наріжте кільцями або кубиками - на свій смак. Буряк та моркву натріть на великій тертці. Болгарський перець наріжте соломкою чи пластинками. Помідори наріжте тонкими кружальцями.
Овочі в каструлю потрібно викладати шарами: цибуля, потім буряки, морква, помідори, а потім болгарський перець. Далі насипайте зверху сіль, цукор, оцет і олію.
Ставимо каструлю на невеликий вогонь і чекаємо, доки овочі пустять сік. Далі перемішуємо та варимо 30 хвилин на середньому вогні.
Готову гарячу заправку розливаємо по підготовленим та стерилізованим банкам. Потім закриваємо банки, даємо охолонути та зберігаємо у темному та прохолодному місці.
Взимку для приготування борщу вам потрібно буде додати картоплю, капусту та часник. Одної такої баночки вистачить на 2-3 л каструлю борщу.
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